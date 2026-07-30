Telefónica y Liberty Global estudian como bajar la deuda de 25.740 millones de Virgin Media O2

Los dueños de la compañía de telecomunicaciones Virgin Media O2 – Liberty Global y Telefónica- sopesan opciones para reducir su deuda de 22.000 millones de libras (25.740 millones de euros), entre ellas recorte de dividendos y despidos, revela este jueves el diario Financial Times (FT).

La empresa se constituyó en 2021 como una compañía conjunta al 50 % entre Liberty Global y Telefónica a través de la fusión de Virgin Media y O2, sus respectivos negocios.

Además de recortes de dividendos y despidos, la empresa sopesa la opción de reducir el gasto de capital ante la preocupación de los inversores por las finanzas del grupo, que ha provocado una venta masiva de sus bonos, añade el FT.

Telefónica y Liberty Global barajan recortar el dividendo de Virgin Media O2 para reducir el abultado endeudamiento

Según fuentes cercanas a este asunto, las opciones para los accionistas incluyen recortar el dividendo previsto de Virgin Media O2 (VMO2) de 200 millones de libras (234 millones de euros) este año.

El diario indica que el precio de la deuda sénior no garantizada de VMO2, que asciende a unos 1.100 millones de libras (1.287 millones de euros), se ha desplomado. Un bono de una emisión de 925 millones de dólares llegó a cotizar a tan solo 57 céntimos por dólar el miércoles, tras haber alcanzado los 78 céntimos a principios de julio.

Los bonos sénior garantizados de VMO2, considerados más seguros, también han caído, con el precio de una emisión de 1.400 millones de dólares se situó en 76 centavos por dólar, frente a los 92 centavos de principios de año.

Tanto Telefónica como Liberty Global resaltaron recientemente la necesidad de reducir la deuda como parte de sus esfuerzos por tranquilizar a los inversores.