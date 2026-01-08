CIMIC, filial de ACS, se adjudica un proyecto de infraestructura energética en Indonesia

CIMIC, la filial de ACS, a través de Leighton Asia, ha sido seleccionada por PT. JGC Indonesia para realizar las obras civiles y mecánicas que sustentarán el proyecto Tangguh Ubadari, CCUS, Onshore Compression (UCC) de bp Indonesia, ubicado en Papua Barat, Indonesia.

El proyecto incluye obras civiles en general para el desarrollo del emplazamiento y trabajos mecánicos de conexión en el importante proyecto energético indonesio.

Juan Santamaría, CEO del Grupo ACS, afirmó: «Este proyecto se fundamenta en nuestras décadas de experiencia en Indonesia. Nos complace continuar nuestra colaboración con PT. JGC Indonesia y apoyar a bp para ayudar a satisfacer la creciente demanda energética en Indonesia y Asia. Nuestro equipo se centra en ofrecer infraestructuras que satisfagan las necesidades cambiantes del sector energético».

Brad Davey, director general de Leighton Asia, afirmó: «Estamos orgullosos de continuar nuestra presencia en Tangguh, un importante proyecto energético en Indonesia. Esta última adjudicación refleja nuestra colaboración a largo plazo con PT. JGC Indonesia. Es una prueba del compromiso de nuestros equipos con las capacidades en soluciones energéticas resilientes y preparadas para el futuro».

El alcance del trabajo que llevará a cabo Leighton Asia incluye pilotes, drenaje, carreteras, cimientos, alcantarillas y elementos de hormigón prefabricado, así como trabajos de instalación de conexiones durante el TAR-13 (Turn Around Maintenance-13), incluyendo el montaje de estructuras de acero, tuberías, electricidad, aislamiento y pintura.