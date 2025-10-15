El 28 de abril de 2025 se apagó toda la red eléctrica en España, una responsabilidad de Redeia, empresa presidida por Beatriz Corredor, exministra de Vivienda con Zapatero y apoyo de Sánchez en el 'asalto' a la Ejecutiva del PSOE en 2017.

Corredor reconoce la mala relación ‘institucional’ de Redeia y Red Eléctrica con las eléctricas

La presidenta de Redeia, Beatriz Corredor, ha asegurado este miércoles que Red Eléctrica, filial del grupo, mantiene una relación técnica «absolutamente intensa» con las eléctricas, aunque ha confirmado que en el plano institucional «no es lo mismo». De hecho, todas las eléctricas se han manifestado en contra de ella y su forma de actuar tras el apagón del 28-A del que culpan al mismo a Red Elécrica.

En declaraciones a periodistas, Corredor ha destacado que sus técnicos están «siempre en relación» con los de las distribuidoras y las generadoras para que no haya «absolutamente ninguna incidencia en el sistema» y «no ha dejado de ser así» a pesar de que a nivel institucional la relación no sea la misma.

En ese sentido, la presidenta de Redeia ha afirmado que no comenta la «estrategia judicial», preguntada por las acciones legales que emprenderá Iberdrola, después de que Corredor atribuyera al incumplimiento de grupos convencionales la responsabilidad del apagón masivo del pasado 28 de abril.

Beatriz Corredor reconoce una mala relación institucional con las eléctricas españoles como Iberdrola, Endesa, Naturgy o EDP

«Ha habido muchas noticias sorprendentes que han podido sorprender, pero insisto en que nuestra estrategia se lleva internamente», ha subrayado Corredor, que ha comentado que el sistema eléctrico está «bajo control», al estar controlado en todo momento en la sala de control de Redeia.

Tras las variaciones bruscas de tensión reportadas el pasado miércoles, Corredor ha insistido en que Red Eléctrica «hace las propuestas que normativamente le corresponden para mejorar el sistema en cada momento».

La presidenta de Redeia ha destacado que el operador del sistema ha cumplido «siempre, siempre» con las normativas y protocolos que están vigentes «y así lo va a seguir haciendo».

«El sistema eléctrico es algo dinámico, vivo, que cambia cada 20 milisegundos y todos los días es distinto pero eso hace que las herramientas del operador se adapten y que el operador solicite nuevas herramientas para cumplir adecuadamente la función que tienen encomendada», ha señalado Corredor, preguntada por si se han vuelto a registrar variaciones bruscas de tensión.