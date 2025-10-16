Cox espera más que triplicar su ebitda de este año tras la compra de Iberdrola México

La empresa de energía renovable y agua Cox espera más que triplicar su beneficio operativo (ebitda) de este año tras la compra de los activos de Iberdrola en México anunciada a finales del pasado mes de julio, según informó este jueves su director financiero, José Olivé Pina.

Así, la compañía estima que el ebitda en este ejercicio se sitúe entre los 700 y 710 millones de euros, frente a los 220-230 millones que estimaban sin contar la operación de México, según ha añadido.

En el Capital Markets Day (día del inversor) celebrado hoy en Londres, la empresa ha dado cuenta de su plan estratégico para el periodo 2025-2028.

Según ese plan, para 2028 las estimaciones de ebitda se sitúan en una horquilla de entre 1.500 y 1.600 millones, lo que supone duplicar las cifras esperadas este año contando los activos mexicanos.

Respecto a los ingresos, e igualmente tras la compra de los activos de Iberdrola México, Cox espera cerrar este año en un rango de entre 2.600 y 2.700 millones y acabar 2028 con 6.000 y 6.500 millones.

El presidente de la compañía, Enrique Riquelme, ha explicado que la empresa tiene previstas unas inversiones hasta 2028 de 5.500 millones, que se centrarán en sus mercados estratégicos, incluidos España, México, Centroamérica, Brasil, Chile y Oriente Medio.

Riquelme ha explicado que Estados Unidos «hoy no es un mercado estratégico», pero espera que alguno de sus estados sí pase a serlo en el futuro. En su opinión, hay que ser «realistas» y Cox necesita antes consolidarse más y digerir el proyecto de México.