Maurici Lucena, el militante del PSC, marca del PSOE en Cataluña, presidente de Aena, nombrado por el 'dedazo' de Pedro Sánchez, que cedió, entre otras muchas competencias, la gestión de los aeropuertos catalanes a ERC a cambio de su voto de investidura a favor de Salvador Illa.

¿Cuánto perderá a Aena con el traspaso de aeropuertos como El Prat a Cataluña pactado entre Sánchez y ERC?

El Gobierno, a través del gestor público Aena, que cotiza en Bolsa, pero que está controlada por Enaire en un 51%, negocia con ERC la gobernanza del sistema aeroportuario catalán dentro de la cesiones de Pedro Sánchez a los separatistas catalanes, lo que incluye el Aeropuerto de Barcelona-El Prat, según ha reconocido este lunes la portavoz del PSC, Lluïsa Moret, en una rueda de prensa. Ese traspaso, sin duda, mermará los resultados de Aena, que al ser una empresa cotizada, donde además del Estado hay accionistas privados, deberá informar con luz y taquígrafo de las negociaciones, al menos, así lo debiera de exigir la CNMV.

«Estamos negociando primero con ERC, y como todos estos temas se tienen que negociar con el Estado, en este caso el interlocutor es el Ministerio de Transportes, es Aena», ha asegurado la portavoz socialista en la rueda de prensa.

Aena puede ver mermados sus ingresos con el traspaso del Aeropuerto de Barcelona-El Prat a Cataluña y debería dar explicaciones a sus accionistas, al menos a los privados, que suman el 49% del capital

Moret ha recordado que la gobernanza del Aeropuerto de Barcelona-El Prat y del conjunto del sistema aeroportuario forman parte del acuerdo alcanzado entre los socialistas liderados por Pedro Sánchez y ERC para la investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat de Cataluña, que solo podía gobernar pactando cesiones en contra de los intereses de todos los españoles.

Tanto la gestión del Aeropuerto de Barcelona como otros temas recogidos en el acuerdo de investidura se abordan, ha explicado Moret, en el espacio de diálogo entre PSC y ERC.

Al respecto, Moret ha señalado que «lo más importante es la relación» entre ambos partidos y que hay «un espacio estable basado en la confianza», en el que se «avanza y trabaja para conseguir» la materialización de los acuerdos de investidura.