Díaz avisa a Uber Eats de que no le va a ‘tomar el pelo’ y que le caerá ‘el peso de la ley’

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha asegurado este jueves que ninguna empresa por muy grande que sea evitará que caiga sobre ella el peso de la ley si se demuestra que incumple la legalidad vigente, en referencia a la inspección abierta a Uber Eats por la presunta utilización de falsos autónomos.

«Quiero anunciar algo de manera contundente, Uber Eats no nos va a tomar el pelo al Gobierno de España y ya les anticipo que caerá el peso de la ley sobre esta empresa», ha asegurado en el acto de presentación del plan estratégico de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 2025-2027.

«Ya lo hemos hecho con otra empresa que se manifestaba rebelde», ha recordado Díaz en referencia a Glovo, que tuvo que dejar de trabajar con repartidores autónomos porque incumplía la denominada ley «rider», que estableció la laboralidad de los trabajadores que hacen el reparto para las plataformas en línea.

«No hemos llegado incluso a reformar el Código Penal para nada. Lo hicimos para erradicar una deficiencia grave que son los conocidos como falsos autónomos de las plataformas de reparto en nuestro país», ha añadido.

«Por muy grande que sea una empresa no se va a colocar por encima de la ley (…) En nuestro país sí somos todos y todas iguales», ha insistido la vicepresidenta, que ha recordado que la ley se pactó en el diálogo social, con el acuerdo de la patronal que «se empeñó» en regular un ámbito en el que había un principio de competencia desleal entre empresas.