Dinamarca, Alemania y Europa, a diferencia de Puente, si quieren a Talgo

La Agencia de Seguridad Ferroviaria de Dinamarca (Trafikstyrelsen), la Agencia Federal Ferroviaria de Alemania (EBA) y la Agencia Europea de Ferrocarriles (ERA) han autorizado la circulación de los trenes Talgo 230 en las redes ferroviarias danesa y alemana, ha informado este viernes el fabricante español. En España, Talgo, a la espera de «pasar a manos vascas», algo que iba a ocurrir el pasado mes de febrero», según el Gobierno vasco y la empresa ‘escaparte’ Sidenor, está multada con más de 100 millones de euros por Renfe y sus trenes Avril están fuera de servicio de la línea Avlo Madrid-Barcelona, porque, según Óscar Puente, ministro de Transporte del que dependen tanto Adif y Renfe, que suman incidencias diarias en su servicio público, no tienen fiabilidad.

Al Gobierno vasco se le espera desde febrero, pero aún no ha aparecido en Talgo. Trilantic sigue siendo el principal accionista

Con el visto bueno a la circulación de dichos trenes desarrollados por Talgo para la operadora pública DSB, se prepara el camino para su «inminente entrada» en servicio en Dinamarca y bajo el nombre comercial EuroCity (EC).

Fundada en 1885, DSB es una de las empresas ferroviarias estatales más antiguas de Europa y presta servicio en las cinco regiones de Dinamarca sobre una red ferroviaria de 2.600 kilómetros gestionada por Banedanmark (administrador de infraestructuras estatal independiente).

Las autoridades ferroviarias alemanas y danesas autorizan a Talgo a circular por sus vías

Esta nueva homologación, que se suma a la obtenida en agosto para los trenes Talgo 230 adquiridos por Deutsche Bahn (los ICE L), permite tanto el establecimiento de rutas nacionales en el interior del país escandinavo como también, y en especial, de la nueva conexión entre Copenhague y la ciudad alemana de Hamburgo.

En un futuro se prevé que los trenes EuroCity de DSB amplíen además su zona de uso autorizado a las vecinas Suecia y Noruega, ha señalado Talgo en un comunicado.

El proceso para lograr esta nueva certificación en Dinamarca ha contado con abundantes sinergias respecto a la obtenida para el área de Alemania (puesto que los trenes EuroCity son técnicamente similares a los ICE L de Deutsche Bahn), pero también ha afrontado pruebas específicas para garantizar la interoperabilidad como, por ejemplo, las de compatibilidad electromagnética, ha detallado Talgo.

Talgo ha recordado, asimismo, que trabaja para que los trenes de Deutsche Bahn se certifiquen y autoricen además ante las autoridades de seguridad nacionales de Austria (BMK) y Países Bajos (ILT), para el conjunto de ambas redes ferroviarias, así como ante la agencia suiza (BAV), limitada en este caso a la estación fronteriza de Basilea.

Se espera que esta triple homologación adicional se reciba a corto plazo.

Casi 500 plazas en cada tren

Los trenes EuroCity están formados por composiciones remolcadas para operación comercial a 200 kilómetros por hora y configuración flexible, de entre 9 y 15 vagones, con coches de primera y segunda clase, y uno destinado a personas de movilidad reducida (PMR).

La capacidad total máxima se situará en 492 plazas y «permitirá a DSB modernizar y ampliar su oferta actual entre Dinamarca y Alemania, ofreciendo nuevas alternativas a medios de transporte intensivos en carbono como la carretera o el avión», ha destacado Talgo.

En cada composición EuroCity, los dos coches extremos tienen la particularidad de ser ligeramente más largos que el resto y actúan como interfaz interoperable con las locomotoras del parque de DSB, fabricadas por terceros (una en cada lado del tren).

Los Talgo 230 para DSB conforman una flota de 16 trenes ya parcialmente entregada y que está parcialmente en las fases finales de fabricación, y correspondiente a varios contratos sucesivos.

Contrato de 500 millones de DSB a Talgo

En febrero de 2020, DSB adjudicó a Talgo un contrato marco por valor de 500 millones de euros que incluía una primera orden en firme por 134 millones para el suministro de ocho trenes completos pertenecientes a la plataforma tecnológica Talgo 230.

En 2021, DSB decidió realizar un segundo pedido adicional de coches que elevó la capacidad total de los ocho trenes en un 10 %, hasta alcanzar las 492 plazas cada uno, y dos años más tarde, uno más, por ocho trenes adicionales y un valor de 184 millones de euros.

Por su parte, la alemana DB firmó en 2019 un contrato marco para el suministro de hasta 100 trenes ICE L de la plataforma Talgo 230, con dos pedidos ya en firme de 23 y 56 trenes, respectivamente.

En Alemania, Talgo cuenta, además, con un nuevo pedido por parte de la compañía del transporte por carretera privada Flix, que le adjudicó hace unos meses el suministro de hasta 65 trenes de la plataforma Talgo 230, con un pedido firme inicial de 30 unidades.