Duro Felguera ultima la venta de su sede de Gijón

La empresa Duro Felguera ultima la venta de su sede central, ubicada en el Parque Científico Tecnológico de Gijón, como parte de su plan de reestructuración.

Según la información adelantada por el diario ‘Expansión’ y confirmada por EFE en fuentes conocedoras de la operación, Duro Felguera se plantea, una vez cierre la venta, trasladarse a la localidad de La Felguera, en el concejo asturiano de Langreo, donde se creó en el año 1858.

Esta desinversión llegaría tras la reciente venta de la fábrica de su filial Duro Felguera DF Calderería Pesada, también ubicada en Gijón y conocida como ‘El Tallerón’, a Indra por un importe de 3,65 millones de euros.

Duro Felguera se encuentra en estos momentos inmersa en la tercera prórroga del preconcurso de acreedores, que se prolongará hasta el próximo 30 de septiembre, según el último auto adoptado por el Juzgado de lo Mercantil número 3 de Gijón.

El grupo de ingeniería y bienes de equipo solicitó esta tercera prórroga con el objetivo de «permitir la conclusión satisfactoria del plan de reestructuración como instrumento para la viabilidad de la compañía y su grupo, en cuya definición se ha avanzado significativamente», según apuntó la empresa a finales de julio.

La ingeniería presentó recientemente a los representantes sindicales las principales líneas de su plan de viabilidad, que pasa por la aportación de más capital por parte de sus principales accionistas -los grupos mexicanos Prodi y Mota-Engil-, por la concesión de nuevos avales por parte de la banca acreedora y por otras posibles desinversiones.