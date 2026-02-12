El beneficio de Mercedes-Benz cae a casi la mitad

El grupo automovilístico alemán Mercedes-Benz ganó 5.331 millones de euros en 2025, un 48,8 % menos que en 2024, debido al aumento de los gastos por los aranceles en EE. UU. y la caída de las ventas en China.

Mercedes-Benz informó este jueves de que la facturación bajó un 9,2 %, hasta 132.214 millones de euros, tras la caída de las ventas sobre todo en China.

Asimismo el beneficio operativo descendió en el mismo periodo un 57,2 %, hasta 5.820 millones de euros.

El grupo Mercedes-Benz dijo que el resultado estuvo lastrado por la evolución de los aranceles en todo el mundo, efectos negativos de los tipos de cambio especialmente la debilidad del dólar y la fuerte competencia en China.

Los ahorros de más de 3.500 millones de euros en Mercedes-Benz Cars compensaron en parte los factores negativos.

El aumento de los gastos por los aranceles en EE. UU. y la caída de las ventas en China pasan factura a los beneficios de Mercedes-Benz

«En un entorno de mercado dinámico nuestros resultados financieros estuvieron en línea con nuestro pronóstico, impulsados por un claro foco en la eficiencia, la velocidad y la flexibilidad», dijo el consejero delegado del grupo Mercedes-Benz, Ola Källenius, al presentar las cifras.

El aumento de los aranceles supuso un coste de 1.000 millones de euros.

Además, el precio de venta medio de un automóvil de Mercedes-Benz bajó de 71.000 hasta 68.100 euros.

Por ello el margen de rentabilidad operativa sobre las ventas antes de extraordinarios de su división automovilística bajó hasta el 5 % (8,1 % en 2024).

El flujo de caja libre en el negocio industrial cayó el año pasado un 40,8 %, hasta 5.414 millones de euros.

La dirección y el consejo de supervisión propondrán en la próxima junta general de accionistas el reparto de un dividendo de 3,5 euros por acción por el ejercicio 2025 (4,30 euros por acción fueron repartidos por el 2024).

El grupo Mercedes-Benz prevé mantener en 2026 la facturación en el nivel de 2025 y un beneficio operativo notablemente superior al de 2025.

Pero el flujo de caja libre del negocio industrial será este ejercicio algo más bajo que en 2025.