José Luis Rodríguez Zapatero decretó en 2007 unas primas fijas a las renovables del 7%, que pusieron al sistema eléctrico español al borde la quiebra, por lo que Mariano Rajoy las anuló en 2013.

El Ciadi condena a España a pagar 262 millones al fondo Eiser y Energía Solar Luxembourg

El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), tribunal de arbitraje del Banco Mundial (BM), ha condenado a España a pagar 262 millones de euros al fondo Eiser y Energía Solar Luxembourg por los daños derivados de la retirada retroactiva de las primas a las energías renovables.

Según han informado fuentes próximas al procedimiento, la demanda presentada en 2013 denunciaba que las reformas aplicadas por España entre 2012 y 2014, que redujeron incentivos comprometidos por el Gobierno de Zapatero que garantizaba una rentabilidad del 7% y que pusieron al borde de la quiebra al sistema eléctrico español, vulneraban el principio de trato justo y equitativo y las expectativas legítimas de los inversores.

En 2017, un tribunal arbitral dio la razón a Eiser y condenó al Estado español a abonar unos 128 millones de euros más intereses, aunque posteriormente, en 2020, un comité del CIADI anuló ese primer laudo.

No obstante, los reclamantes solicitaron en 2021 la reapertura del procedimiento para que el caso quedará evaluado nuevamente y el fallo ha condenado a España y elevado la indemnización pendiente de pago a 262 millones de euros.

Eiser desarrolló tres plantas de energía renovable en España bajo el régimen regulado de primas y tarifas fijas de Zapatero y, según denunciaron los reclamantes, las reformas introducidas por el Gobierno español alteraron de forma retroactiva las condiciones económicas esenciales de sus inversiones, provocando pérdidas sustanciales.

Con esta condena, son ya 27 las empresas que esperan el pago de las compensaciones dictadas por los tribunales internacionales, que suman 1.755 millones de euros en indemnizaciones y 397 por intereses de demora y sobrecostes legales, lo que eleva la cifra total a 2.152 millones de euros.