El consorcio OSP, participado por Sacyr, se adjudica la concesión del nuevo Museo de Ciencias de Ontario (Canadá)

El consorcio Ontario Science Partners (OSP), participado por Sacyr, se ha adjudicado el contrato para ejecutar el nuevo Museo de Ciencias de Ontario, bajo un modelo de concesión con Infrastructure Ontario (IO). El contrato abarca el diseño, construcción, financiación y mantenimiento durante 30 años (DBFM) del Museo, así como la rehabilitación de la icónica Cinesfera y de los Pods en Ontario Place. El cierre financiero se alcanzó el 11 de febrero de 2026.

El consorcio OSP está integrado por John Laing Group, Sacyr Infrastructure Canada Inc y Amico Major Projects Inc.

En un evento celebrado en Toronto, el premier de Ontario, Doug Ford, anunció a OSP como el licitador adjudicatario y destacó la relevancia de este proyecto emblemático para Toronto.

Museo de Ciencias de Ontario

El nuevo Museo de Ciencias de Ontario será una instalación de categoría mundial que ofrecerá programación educativa con base científica, donde generaciones de visitantes podrán explorar las maravillas de la ciencia. Este prestigioso proyecto representa un avance transformador para la educación científica y la participación pública en Ontario.

Una joint venture de Sacyr y Amico ejecutará el diseño y construcción del proyecto. Los trabajos de edificación están programados para comenzar en primavera de 2026. El proyecto generará una actividad constructiva considerable y generará empleo a largo plazo.

El contrato incluye el diseño, construcción, financiación y mantenimiento (DBFM) y tiene un valor de 1.040 millones de dólares canadienses (645 millones de euros).

El consorcio alcanzó el cierre financiero con una combinación de bancos locales e internacionales para una línea de crédito revolving senior sin recurso. Esta línea de crédito se utilizará para financiar la inversión inicial y se reembolsará en su totalidad al finalizar la fase de construcción. Las aportaciones de capital de los accionistas del consorcio OSP constituirán la única fuente de financiación a largo plazo.

Primera concesión de Sacyr en Canadá

Este proyecto, que es la primera concesión de Sacyr en Canadá, cumple uno de los objetivos del Plan Estratégico 2024-2027: aumentar la cartera concesional en países de habla inglesa.

El consorcio manifestó su confianza en la capacidad del equipo para llevar a cabo un proyecto excepcional: «Nuestro consorcio aporta una experiencia líder en el sector, fundamentada en una extensa trayectoria global y local. Este nuevo hito inspirará a generaciones de mentes brillantes, desde escuelas y familias de todo Ontario, y despertará su curiosidad en las décadas venideras. Al acercar la ciencia al público, esperamos contribuir a la larga historia de investigación científica de Ontario, que cuenta con el respaldo de instituciones y universidades de primer nivel. Desde OSP nos complace enormemente que hayan confiado en nosotros para hacer realidad este legado público”.

El museo incorporará objetivos de sostenibilidad, como la certificación LEED Plata, rendimiento energético optimizado y reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. El diseño estará a cargo de la reconocida firma canadiense Hariri Pontarini, en asociación con el prestigioso estudio internacional Snøhetta.

Revitalización Ontario Place

El nuevo Museo de Ciencias de Ontario es un proyecto clave en los planes del Gobierno de Ontario para revitalizar Ontario Place, una zona de ocio a orillas del lago Ontario, que se convertirá en un moderno centro cultural y una de las principales instalaciones de divulgación científica de Canadá.

Además de la nueva construcción, el proyecto comprende la rehabilitación y mejora de activos patrimoniales y su integración en el programa general del Museo. Entre estos elementos se encuentran los Pods, unos pabellones modulares elevados sobre el lago Ontario, cuyo diseño data de los años 70; la icónica cúpula geodésica Cinesphere, que mantendrá su función como sala de proyección; y diversas pasarelas peatonales que conectan los distintos elementos del nuevo museo.

El proyecto abarca una superficie total de aproximadamente 34.900 m2, de los cuales unos 28.300 m2 corresponden a la construcción del nuevo museo, mientras que las pasarelas que conectarán los distintos elementos del área y alrededor de 6.600 m2 a la renovación de los Pods y la Cinesfera.

Sacyr y Amico ya colaboraron anteriormente en el centro pediátrico Grandview Kids en Ajax. El contrato también incluye el mantenimiento de la instalación por un plazo de 30 años y el mantenimiento a largo plazo por Johnson Controls.