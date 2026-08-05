Sacyr y Built ganan la construcción del nuevo Hospital de Mandurah en Australia

Sacyr y su socio Built han participado junto al Gobierno de Australia Occidental en el acto de adjudicación del contrato para desarrollar el nuevo Hospital de Mandurah, uno de los proyectos de infraestructura sanitaria más relevantes del Estado.

El proyecto, valorado por el Gobierno de Western Australia en 950,6 millones de dólares australianos (aproximadamente 580 millones de euros), forma parte del programa de inversión en infraestructuras hospitalarias de 5.500 millones de dólares australianos.

El hospital será desarrollado por la West Alliance Health Alliance (WAHA), integrada por el Gobierno de Australia Occidental y los socios de la joint venture Sacyr y Built. El nuevo hospital público permitirá responder a la creciente demanda asistencial de la región de Peel, una de las áreas con mayor crecimiento demográfico del Estado, mediante unas instalaciones modernas, eficientes y adaptadas a las necesidades futuras de la comunidad.

El proyecto supone el primer gran contrato en Australia Occidental para la alianza Built y Sacyr y se espera que genere más de 2.000 empleos directos e indirectos durante su ejecución

El nuevo Hospital de Mandurah supone el primer gran proyecto en Australia Occidental para la alianza entre Sacyr y Built. Esta colaboración combina la amplia experiencia de Built en el desarrollo de infraestructuras sanitarias en Australia con la capacidad técnica y la trayectoria internacional de Sacyr en la ejecución de complejos proyectos hospitalarios y de infraestructura social.

Durante la fase de Participación Temprana del Contratista (ECI), el equipo del proyecto logró acelerar la puesta en marcha de los trabajos gracias al modelo de ejecución en alianza, que incorpora herramientas de ingeniería digital y procesos integrados de diseño. Este enfoque ha permitido optimizar la coordinación entre los equipos, agilizar la planificación y aportar una mayor certidumbre en el avance del proyecto.

Las obras comenzarán en las próximas semanas en un emplazamiento situado junto al actual Peel Health Campus, mientras que se estima que la construcción del hospital generará más de 2.000 empleos directos e indirectos, además de impulsar la participación de subcontratistas, proveedores y empresas locales de toda Australia Occidental.

La apertura del nuevo Hospital de Mandurah está prevista para comienzos de 2029.

Alianza de Sacyr y Built

Por otra parte, Sacyr y Built firmaron este año una alianza estratégica para desarrollar conjuntamente proyectos en Australia, mientras que esta colaboración reúne la experiencia de Built en el mercado australiano con la excelencia técnica y la experiencia global de Sacyr en la ejecución de grandes proyectos de infraestructuras.

Con una sólida trayectoria en el sector, Built y Sacyr unen sus capacidades para apoyar el creciente desarrollo de infraestructuras en Australia, al tiempo que generan un impacto positivo y contribuyen a mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos.

Sacyr inició su actividad en Australia en 2008 a través de su división de agua, Sacyr Agua, con el proyecto de construcción, operación y mantenimiento de la planta desalinizadora de agua de mar de Southern Seawater Desalination Plant, en Binningup. Desde entonces, la compañía también ha desarrollado diversas instalaciones de tratamiento de agua y residuos.