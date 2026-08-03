«El Puente Internacional Gordie Howe demuestra lo que puede lograrse cuando la dimensión, la capacidad y la inversión a largo plazo se unen con un propósito claro», afirmó Juan Santamaría, CEO del Grupo ACS.

ACS inaugura el Gordie Howe, el puente atirantado más largo de Norteamérica

Las empresas del Grupo ACS, ACS Infrastructure (IRIDIUM) y FlatironDragados, celebraron esta semana la inauguración del Puente Internacional Gordie Howe, el puente atirantado más largo de Norteamérica, que cruza el río Detroit y conecta las ciudades de Detroit (Michigan, Estados Unidos) y Windsor (Ontario, Canadá).

El proyecto quedó desarrollado por el consorcio Bridging North America (BNA), integrado por ACS Infrastructure, Fluor y Aecon, mediante un contrato de diseño, construcción, financiación, operación y mantenimiento (DBFOM) valorado en 6.400 millones de dólares y adjudicado por la Windsor-Detroit Bridge Authority (WDBA). FlatironDragados actuó como contratista principal, trabajando junto con el resto de socios del consorcio para ejecutar las obras. Tras ocho años de construcción, el puente quedó inaugurado esta semana y se convierte en un nuevo enlace permanente entre Canadá y Estados Unidos.

Uno de los corredores comerciales más importantes de Norteamérica

Concebido para aumentar la capacidad y aportar la redundancia necesaria a uno de los corredores comerciales más importantes de Norteamérica, el puente refuerza el transporte de personas y mercancías que mantiene conectadas las economías de Canadá y Estados Unidos.

Como socios accionistas del consorcio BNA, ACS Infrastructure, Fluor y Aecon lideraron conjuntamente el desarrollo y la financiación del proyecto y siguen desempeñando un papel clave en su operación y gestión a largo plazo durante el periodo concesional. La Windsor-Detroit Bridge Authority (WDBA), corporación pública del Gobierno de Canadá, actúa como entidad contratante.

«El Puente Internacional Gordie Howe demuestra lo que puede lograrse cuando la dimensión, la capacidad y la inversión a largo plazo se unen con un propósito claro», afirmó Juan Santamaría, CEO del Grupo ACS. «Se trata de una infraestructura que fortalece el comercio, mejora la resiliencia y genera un valor duradero para dos naciones. En el Grupo ACS nos centramos en desarrollar infraestructuras que fortalezcan las economías y perduren en el tiempo. Este proyecto refleja ese compromiso.»

El proyecto de ACS: ocho años, dos naciones, un mismo corredor

El Puente Internacional Gordie Howe es un puente atirantado de 2,5 kilómetros de longitud y seis carriles que cruza el río Detroit, con un vano principal de 853 metros, una obra de ingeniería sin precedentes en Norteamérica.

El proyecto desarrollado por el consorcio BNA comprende el puente, los puestos fronterizos de Canadá y Estados Unidos y el enlace viario de Michigan, incluida la conexión con la autopista I-75, además de dos puentes para tráfico rodado, cinco pasarelas peatonales y las correspondientes actuaciones de mejora viaria. En el lado canadiense, el puesto fronterizo enlaza directamente con la Rt. Hon. Herb Gray Parkway, otra infraestructura desarrollada y gestionada por ACS, creando un corredor de transporte continuo a través de la frontera internacional.

En virtud del contrato DBFOM, el consorcio BNA será responsable de la operación y el mantenimiento del puente y de los puestos fronterizos durante 30 años, garantizando la gestión y el rendimiento de la infraestructura a largo plazo. El Puente Internacional Gordie Howe aporta una nueva capacidad esencial y la redundancia necesaria, reforzando la resiliencia de las cadenas de suministro transfronterizas y la conectividad económica regional.

El impacto del proyecto va mucho más allá de la propia infraestructura. Su construcción generó miles de puestos de trabajo en Michigan y Ontario, contando con trabajadores, proveedores y recursos locales de ambos países mientras las obras avanzaban simultáneamente desde ambos lados hasta el cierre del vano principal.

El proyecto ha recibido numerosos reconocimientos del sector por su innovación, su modelo de financiación y su sostenibilidad, entre ellos el premio North America Roads Deal of the Year de IJGlobal y la certificación Envision Platinum para infraestructuras sostenibles.