La venta de turismos crece el 3,7% en julio, un mes más donde se impone el ‘barato’ Dacia Sander

Las matriculaciones de turismos nuevos en julio ascendieron a 101.949 unidades, un 3,7 % más que en el mismo mes de 2025, una cifra que no se alcanzaba en este mes desde 2020, empujada por el «buen ritmo de los electrificados», según los datos publicados este lunes por las patronales del sector. En cuanto al modelo más vendido, ha sido el Dacia Sandero, con 3.192 unidades en julio y 21.732 en el acumulado. Toyota domina la clasificación por marcas.

De enero a julio, se han matriculado un total de 749.646 vehículos, un 5,8 % más que en los siete primeros meses del año pasado, en parte también por los electrificados, que ya suponen una de cada cuatro ventas, según los datos aportados por las patronales Anfac, Faconauto y Ganvam.

Se trata del quinto mes consecutivo que el sector registra unas ventas superiores a 100.000 unidades, acercándose así progresivamente a los niveles registrados antes de la pandemia.

Las ventas de turismos electrificados crecieron un 20,1 %

Los turismos electrificados, que incluyen los eléctricos 100 % y los híbridos enchufables, se mantienen al alza y en julio han representado el 24,7 % de los turismos vendidos, después de que las ventas hayan aumentado un 20,1 %, con un total de 25.229 unidades.

En el acumulado del año, es decir, de enero a julio, se han registrado 166.372 unidades vendidas de electrificados, un 34,9 % más que el mismo periodo del año anterior, el 22,2 % del total.

Los particulares siguen representando el mayor de volumen de ventas, con 51.539 unidades en julio de 2026, algo más de la mitad, un 1,7 % más que el mismo mes del año anterior.

También han crecido las ventas a empresas, que suman 38.138, con un incremento del 2,2 %; mientras que el mercado de alquiladores logra crecer un 18,9 %, hasta las 12.271 unidades.

En cuanto a las matriculaciones de vehículos comerciales ligeros, estas aumentaron un 2,8 % en julio respecto a 2025, con 20.014 unidades; una cifra que se eleva a 120.344 ventas en lo que concierne a las cifras acumuladas hasta julio, un 7,1 % más.

En julio, se matricularon 3.225 vehículos industriales nuevos, autobuses, autocares y microbuses, lo que representa un aumento del 22,4% respecto al mismo mes del año anterior; 21.163 el acumulado, un 12,2 % más.

El sector de la moto y vehículos ligero creció un 9,2 % en julio

En cuanto al sector de la moto y los vehículos ligeros, julio cerró con una subida del 9,2 % respecto al mismo mes del año anterior, hasta las 34.071 unidades, casi la mitad scooter (18.562); mientras que en el acumulado de los siete primeros meses de 2026 alcanzaron las 188.225 unidades, un 21,2 % más.

Desde Anfac, el director de comunicación y marketing, Félix García, ha destacado la buena evolución del mercado en este mes de julio, en el que se acerca «progresivamente» a los niveles registrados antes de la pandemia, en un contexto en el que estima que el ejercicio pueda superar con «facilidad» las 1,2 millones de matriculaciones de turismos.

Por su parte, Raúl Morales, director de comunicación de Faconauto, ha atribuido este resultado al incremento de las cifras de vehículos electrificados; a una batería de lanzamientos de nuevos modelos que ha intensificado la competencia entre marcas, lo cual ha beneficiado al comprador final; y a que se han publicado las bases del Plan Auto+ -puesto en marcha por el Gobierno de España- y que considera que da «confianza».

Por último, Tania Puche, la directora de comunicación de Ganvam, ha confiado también en cerrar el año con 1,2 millones de unidades matriculadas; ha destacado el impulso de las compras de empresas alquiladoras que, siguiendo el patrón estacional, se aprovisionan de flota para dar respuesta a otro verano con cifras récord de turistas; y ha calificado de «urgente» que se active un plan nacional de renovación del parque después de que se haya prescindido del incentivo del achatarramiento en el plan Auto+.

Toyota, de nuevo el más vendido

Por marcas, al igual que el año pasado, Toyota lidera las ventas, tanto en el mes de julio, con respecto a 2025, como en el acumulado: con 9.158 y 64.387 unidades vendidas, respectivamente.

En segundo lugar, se sitúa Volkswagen con 6.796 y 47.705 unidades vendidas en el mes y en el acumulado, respectivamente; y, a continuación, en el tercer puesto, Kia, con 6.642 unidades, en julio, y Seat, con 43.958 unidades, en lo que va de año.

El top ha variado este año tras alzarse Kia en tercer puesto, desbancando a Hyundai, que pasa al octavo lugar.

En cuanto al acumulado, Volkswagen adelanta a Renault – que pasa al sexto puesto – y se sitúa en el segundo lugar; mientras que Seat se alza con el tercero.

En cuanto al modelo más vendido, ha sido el Dacia Sandero, con 3.192 unidades en julio y 21.732 en el acumulado.