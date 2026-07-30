BMW gana un 28,5 % menos en la primera mitad de 2026

El fabricante de vehículos alemán Grupo BMW vio su beneficio neto caer un 28,5 % en el primer semestre del año respecto a los primeros seis meses de 2025, hasta los 2.872 millones de euros, ha informado este jueves la compañía con sede en Múnich.

La empresa bávara tuvo entre enero y junio de 2025 unas ganancias de 4.015 millones de euros.

La facturación del Grupo BMW también cayó, un 8 % interanual, en el primer semestre del año, hasta los 62.266 millones de euros, al tiempo que el resultado de explotación o Ebit sufrió una contracción aún mayor, al caer un 37,4 %, hasta los 3.635 millones de euros.

En el segundo trimestre del año, el beneficio neto cayó algo más de un tercio (34,9 %) hasta los 1.200 millones de euros, cuando en el mismo periodo de 2025 el montante fue de 1.842 millones de euros.

BMW factura casi un 8% menos

En esos tres meses de 2026, la facturación cayó un 7,9 % interanual, hasta los 31.259 millones de euros, mientras que el EBIT sufrió una bajada del 38,7 % hasta los 1.631 millones de euros respecto al segundo trimestre de 2025.

La compañía explicó en su balance del primer semestre del año que «la situación económica y geopolítica se deterioró notablemente en el segundo trimestre», un factor que influyó en unos resultados empresariales que ofrecían un «panorama mixto».

«La desaceleración del mercado en China y los efectos del conflicto en curso en Oriente Medio lastraron los resultados operativos y, por consiguiente, los beneficios», ha indicado la compañía.

Asimismo, ha destacado su «sólida cartera de pedidos en Europa y Estados Unidos» y una «tendencia al alza» en ambos mercados.