Florentino Pérez eleva su participación en ACS y roza ya el 15%

El presidente de ACS, Florentino Pérez, ha elevado su posición como principal accionista en la compañía, ya que ha incrementado su participación hasta el 14,89 % del capital social, según consta en los registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

Esta es la segunda vez en casi dos meses que el presidente de ACS eleva su posición en el capital de la constructora.

Florentino Pérez se mantiene como primer accionista de ACS

El pasado 24 de junio, pasó de tener un 13,54 % al 14,75 %, y el pasado 3 de agosto, volvió a elevarlo hasta ese 14,89 %.

Con ello, Pérez controla un paquete de 41.277.625 acciones de la compañía que, a precio de mercado -cerraron ayer a 110,2 euros por acción- supondría una valoración de unos 4.548,7 millones de euros.

Florentino Pérez se mantiene como primer accionista de ACS, con ese 14,89 % del capital, seguido de Criteria Caixa, que alcanza el 10,648 %, y BlackRock, el 5,057 %.

Beneficio de 510 millones, el 13 % más, por su filial Turner y eleva su previsión de beneficio

ACS ganó 510 millones de euros en el primer semestre del año, el 13,3 % más en tasa interanual, gracias a la aportación de su filial norteamericana Turner, que contribuyó al beneficio con 321 millones, casi el 42 % más, y a la actividad de Ingeniería y Construcción.

Excluido el resultado extraordinario de 2025, el beneficio neto ordinario aumentó un 30 %, lo que permite elevar el objetivo de crecimiento del año hasta un rango de 30-35 %, según ha apuntado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) el grupo, que espera celebrar en noviembre su Capital Markets Day.

En el caso de Turner, el CEO de ACS, Juan Santamaría, ha preferido no avanzar previsiones dada la evolución de la política monetaria por la guerra de Irán, aunque pronostica un crecimiento del mercado de centros de datos y de sus ingresos hasta 19.000 millones.