Sol Daurella, presidenta y mayor accionista de Coca-Cola Europacific Partners, la gran franquica de Coca-Cola en Europa y Asia.

Coca-Cola Europacific Partners gana 991 millones, un 5,8% más

La embotelladora Coca-Cola Europacific Partners (CCEP) ha ganado 991 millones de euros en el primer semestre de 2026, el 5,8 % más que el mismo período del año anterior, según los resultados remitidos este martes por la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

CCEP ha detallado que los ingresos se situaron en 10.724 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 4,4 % respecto a los obtenidos en el primer semestre de 2025.

La compañía ha obtenido en Iberia (España, Portugal y Andorra) unos ingresos de 1.639 millones de euros, con un incremento del 5,4 % en comparación con el primer semestre del año pasado.

Los resultados reflejan en este área unos ingresos de 955 millones en el segundo trimestre de 2026 (+4,6 % respecto al mismo período del año anterior).

Los beneficios de explotación de CCEP se situaron en 1.458 millones de euros, con un repunte del 6,9 %.

La embotelladora obtuvo en Europa unos ingresos de 7.911 millones, con un incremento del 5,9 % respecto al mismo semestre de 2025 y unos beneficios de explotación de 1.110 millones (+3,7 %)

Los ingresos el área de Australia, Pacífico y Sureste asiática se situaron en 2.813 millones de euros, con un incremento del 0,4 % y los beneficios de explotación ascendieron a 348 millones, con una subida del 18,4 % respecto al primer semestre de 2025.

La embotelladora ha informado además de un dividendo de 0,82 euros por acción.

Crecimiento moderado en Iberia de Coca-Cola Europacific Partners

CCEP ha señalado que en Iberia el primer semestre registró un crecimiento moderado, apoyado por el «buen comportamiento del segundo trimestre» en el consumo en el hogar y fuera del hogar.

La categoría de «bebidas deportivas» siguió creciendo, impulsada por una mayor distribución, nuevos puntos de venta y el lanzamiento de Aquarius Extra mientras que en segmento de té listo para beber la firma registró un crecimiento de dos dígitos, por el «buen comportamiento de Fuze Tea y reforzado por su distribución en nuevos puntos de venta».

También ha resaltado el buen desempeño en el mercado ibérico de otros sabores, con los lanzamientos de Fanta Exotic y Sprite Chill, y del crecimiento de dos dígitos de Monster.

El crecimiento de los ingresos por caja/unidad en el primer semestre en Iberia estuvo impulsado por el incremento de precios aplicado, parcialmente compensado por un efecto desfavorable de canales y formatos, asociado al crecimiento en el canal de comida rápida.

Valoración

El consejero delegado de CCEP, Damian Gammell, ha afirmado que los resultados del primer semestre han sido «sólidos», con un crecimiento «equilibrado» de los ingresos, una mayor cuota de mercado y una gestión disciplinada de los costes y de la generación de caja.

También ha destacado la diversificación y el «éxito» de la innovación en categorías de mayor crecimiento, como las bebidas sin azúcar, las energéticas y las de hidratación, todo ello apoyado por una «excelente ejecución comercial» y por destacadas iniciativas de marketing, entre ellas las relacionadas con el Mundial de fútbol.

Ha defendido la «resiliencia del negocio», aunque el entorno de consumo sigue siendo complejo y persiste la incertidumbre sobre la situación en Oriente Próximo.

Para el resto del ejercicio, el consejero delegado de CCEP ha resaltado, como prioridades, incrementar la presencia de los equipos de frío, captar más clientes y acelerar el crecimiento en Filipinas e Indonesia.