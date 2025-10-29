El Corte Inglés remodela su primera línea ejecutiva

El Consejo de Administración de El Corte Inglés ha aprobado en el día de hoy, y con efecto inmediato, la remodelación de la primera línea ejecutiva de la compañía.

Santiago Bau ha sido nombrado Director General de El Corte Inglés, con responsabilidades directas sobre todos los negocios del Grupo, además del área corporativa y financiera.

Rafael Díaz Yeregui, Vicesecretario del Consejo, ha recibido el nombramiento de Secretario General de la compañía, con rango de director general y asume las direcciones de asesoría jurídica, sostenibilidad y recursos humanos.

Ambos reportarán a la Comisión de Seguimiento del Consejo de Administración, presidida por Marta Álvarez, e integrada por Cristina Álvarez y José Ramón de Hoces como vocales.

Tras un periodo de reflexión por ambas partes, Gastón Bottazzini deja la compañía de mutuo acuerdo.

La Presidenta y el Consejo han agradecido su profesionalidad, así como su labor y dedicación a El Corte Inglés.

Además, el Consejo ha nombrado a Álvaro Parrón como director del área de Real Estate en sustitución de Javier Catena.

Breves notas biográficas de los nuevos nombramientos del El Corte Inglés

Santiago Bau Arrechea se licenció en Derecho y Administración y Dirección de Empresas por ICADE, licenciado en Ciencias Políticas y Sociología por la UNED, y MBA por la Universidad de Harvard. Tras una larga carrera en el banco de inversión Goldman Sachs se incorporó a El Corte Inglés en marzo de 2022 como Director General Corporativo.

Rafael Díaz Yeregui se licenció en Administración y Dirección de Empresas y Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid. Ha desempeñado distintas responsabilidades como asesor jurídico de banca de inversión en Barclays y posteriormente como socio en Pérez-Llorca. En 2021 se incorporó a El Corte Inglés como Director Jurídico Corporativo, y desde 2022 es Vicesecretario General.