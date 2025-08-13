Juvencio Maeztu asumirá el nuevo cargo el 5 de noviembre de 2025 y sucederá a Jesper Brodin, quien permanecerá en la empresa hasta finales de febrero de 2026. Posteriormente, Jesper contribuirá como asesor senior de la Fundación IKEA, entre otras funciones.

El español Juvencio Maeztu, nombrado nuevo CEO y presidente mundial de Ikea

Juvencio Maeztu asumirá el nuevo cargo como nuevo CEO a nivel mundial de la cadena sueca Ikea el 5 de noviembre de 2025 y sucederá a Jesper Brodin, quien permanecerá en la empresa hasta finales de febrero de 2026. Posteriormente, Jesper contribuirá como asesor senior de la Fundación IKEA, entre otras funciones.

Juvencio Maeztu, actual CEO adjunto, comenzó su trayectoria en IKEA a principios de la década de los 2.000 como director de tiendas en España y en los últimos 25 años ha ejercido diversos roles dentro de la multinacional sueca. Es reconocido por su gran liderazgo y mentalidad emprendedora y posee una amplia experiencia en tienda y en el mundo retail. Sucede a Jesper Brodin, quien después de 8 años como CEO y 30 años dentro de IKEA, ha decidido enfocarse en nuevos retos profesionales.

«IKEA se basa siempre en su fuerte propósito y visión -crear un mejor día a día para la mayoría de las personas- que fueron marcados por nuestro fundador Ingvar Kamprad y que definen el trabajo diario de nuestros casi 170.000 compañeros de trabajo. Durante los últimos 8 años, Jesper ha liderado la compañía en momentos complicados y sin precedentes con una contribución notable, transformando IKEA en una compañía omnicanal y a la vez integrando verdaderamente la sostenibilidad en el negocio. Bajo el liderazgo de Jesper, IKEA se ha expandido a nuevos mercados y ciudades con una variedad de formatos, como respuesta a las necesidades cambiantes de nuestros clientes», señala Lars-Johan Jarnheimer, presidente del Consejo de Supervisión de Ingka Holding B.V..

Maeztu, «entusiasmado» con el futuro de Ikea

«Es triste ver partir a Jesper después de 30 años, pero contamos con una estrategia sólida para los próximos años y estoy entusiasmado con lo que viene en el futuro. Juvencio tiene una amplia experiencia en IKEA y en el negocio retail, y sé que su liderazgo se ajusta de forma espléndida a las oportunidades y retos del futuro», dijo Lars-Johan Jarnheimer, presidente del Consejo de Supervisión de Ingka Holding B.V.

«Estoy profundamente agradecido por la confianza depositada en mí, y es un orgullo avanzar ahora sobre el camino que Jesper, y otros antes que él, han abierto. Trabajar juntos durante los últimos siete años queda como un privilegio, así como disfrutar de su liderazgo, su increíble contribución y, sobre todo, su amistad. Estoy muy emocionado e ilusionado por el futuro de IKEA. La profundidad de nuestra visión y nuestro compromiso con la asequibilidad y el bajo precio suponen mucho más que una idea de negocio: es nuestra responsabilidad con la mayoría de las personas. Tenemos la oportunidad de amplificar la esencia de IKEA y desempeñar un papel aún más importante alrededor de la vida en el hogar en todo el mundo», dijo Juvencio Maeztu, próximo CEO de Ingka Group | IKEA.

«Después de 30 años inspiradores dentro de IKEA, los últimos 8 como CEO, he tomado la decisión de cambiar de rumbo. Al hacerlo, estoy orgulloso de cómo hemos navegado por desafíos sin precedentes en los últimos años, siempre guiados por nuestra cultura y valores, mientras transformamos a IKEA en un negocio omnicanal con la sostenibilidad siempre en el centro. Estamos dando servicio ahora a más personas y mejor que nunca y soy de verdad muy optimista sobre el futuro de IKEA», afirma dijo Jesper Brodin, CEO de Ingka Group.

Momento adecuado para el cambio

Añade que «creo que estamos en el momento adecuado para un paso adelante y estoy entusiasmado de que Juvencio asuma este reto: su profundo compromiso con el negocio, las personas y el planeta es muy inspirador y, en este momento trascendental, en la década más importante de la humanidad, sé que liderará con el propósito de IKEA en su corazón. Quiero también trasladar mi gran agradecimiento a la comunidad de IKEA: a lo largo de los años he tenido la oportunidad de conocer a personas de todo el mundo y generar amistades, recuerdos y experiencias profundas que durarán toda la vida. La decisión de dar el siguiente paso no es fácil, ahora espero aplicar mi experiencia de negocio y en sostenibilidad para apoyar e inspirar a más organizaciones», dijo Jesper Brodin, CEO de Ingka Group | IKEA.