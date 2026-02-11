Joseph Oughourlian, es presidente de Prisa al controlar el grupo de medios de comunicación con su 'fondo buitre' Amber Capital. Este mismo fondo es accionista de Indra y uno de los apoyos de Escribano contra la acción de la Sepi en la tecnológica.

El ‘fondo buitre’ del presidente de Prisa vende el 2% de Indra

EL fondo británico Amber Capital, controlado por el presidente de Prisa, Joseph Oughourlian, se ha desprendido de cerca del 2 % del capital de la empresa española Indra, de la que hasta ahora poseía el 7,2 %, según ha filtrado al propio diario económico de Prisa, Cinco Días. Este fondo es de los denominados ‘buitre’, que realiza operaciones como las ejecutadas en Prisa, donde es el accionista mayoritario, tras entrar en el capital de la empresa cuando el precio está muy bajo y a punto de la suspensión de pagos, salvada únicamente por el apoyo de la banca al grupo de medios de comunicación con continuas refinanciaciones de su deuda. Sin embargo, a Oughourlian no le ha salido muy bien su jugada en el grupo dueño de El País, Cinco Días, AS o la Cadena SER, y acumula fuertes minusvalías en esta operación por la negativa marcha de la empresa.

Se trata de una venta de acciones que no ha necesitado comunicarse a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) por mantener todavía una presencia superior al 5%.

Amber se mantiene como cuarto mayor accionista de Indra, por detrás de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), que tiene el 28 %; de Escribano, con un 14%, y de Sapa (8%).

El presidente de Prisa adquirió en junio de 2022 el 4,18 % de la tecnológica Indra e irrumpió en la compañía española y fue comprando acciones hasta superar el 7 % de participación.

El ‘fondo buitre’ del presidente de Prisa entró en Indra en 2022 a 10 euros la acción cuando en la actualidad vale más de 50 euros

La compra la hizo a través del fondo Amber Global Opportunities, cuando las acciones costaban a poco más de 10 euros, una cifra por debajo de la actual, que este miércoles supera los 50.

El presidente de Prisa ha defendido públicamente la compra de Escribano Mechanical & Engineering, propiedad del presidente de la tecnológica española y de su hermano Javier, al asegurar que esta operación le parecía una «muy buena noticia».

«¡Por fin! se abre paso a crear un campeón nacional. Me parece muy buena noticia para todos los accionistas y para Indra», dijo Oughourlian en una comparecencia con la prensa al preguntarle por este asunto, que está en debate en el Consejo de Administración de la tecnológica.