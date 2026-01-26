El Gobierno pide ceses en Rodalies, pero ninguno por el accidente de trenes de Amaduz que dejó 45 muertos

El secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, miembro de la Ejecutiva del miembro de la ejecutiva del PSE-EE, el PSOE vasco, ha pedido este lunes el cese del director operativo de Rodalies, Josep Enric Garcia, y del director general de Explotación y Mantenimiento de Adif, Raúl Míguez Bailo, por el caos en la red ferroviaria en Cataluña. Sin embargo, Santano no ha pedido ni una sola dimisión por el accidente de Amaduz, Córdoba, que dejó 45 muertos y numerosos heridos, como consecuencia, según apuntan los investigadores, a la rotura de una soldadura de la vía, responsabilidad de Adif, el gestor público de infraestructuras ferroviarias que, como Renfe, depende del Ministerio de Transportes que dirige Óscar Puente.

Santano ha anunciado estos ceses en una entrevista en el Canal 24 Horas TVE, poco después de que la Generalitat catalana haya exigido a Renfe y Adif la adopción de «decisiones inmediatas» y la asunción de «las responsabilidades que correspondan» tras otro día de caos en Rodalies en Cataluña.

«Somos sensibles con el malestar de la ciudadanía catalana y del Govern, y somos conscientes de que Renfe y Adif tienen una responsabilidad que asumir», porque se requiere de un «punto de inflexión» para poder mirar «con tranquilidad al futuro», ha afirmado Santano.