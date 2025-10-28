El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el lehendakari del País Vasco, Imanol Pradales, mantuvieron una reunión en la Moncloa el pasado 15 de julio donde la entrada de la Sepi en Talgo fue uno de los temas acordados, a cambio de que el PNV mirará a otro lado en los temas de corrupción que azotan al líder socialista tanto en el ámbito familiar como en el seno del PSOE.

El Gobierno Vasco defiende la compra de Talgo, sin opa, con el dinero de la Sepi y pese a Sidenor

El Gobierno Vasco de PNV-PSOE, presidido por Imanol Pradales, ha defendido este martes el proceso de compra de parte de las acciones de Talgo por Sidenor, a pesar de la investigación abierta por la Audiencia Nacional a su presidente, José Antonio Jainaga, ya que son «dos cosas diferentes».

«Siempre hemos defendido, y vamos a seguir defendiendo, la operación Talgo porque se trata de un proyecto de país -se supone que se refiere a la comunidad autónoma del País Vasco- y de arraigo industrial de una empresa -que tuvo que trasladar su sede a Las Rozas, Madrid, por las amenazas de ETA, cuyos herederos políticos, Bildu, son un apoyo incondicional de Sánchez y que puede llegar a gobernar en esa región española- con numerosos puestos de trabajo», ha subrayado la portavoz del Ejecutivo vasco, María Ubarretxena, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

Graves acusaciones de la Audiencia Nacional contra Sidenor

Lo peor del caso, es que el Gobierno Vasco quiere controlar Talgo comprando menos del 30% de su capital para evitar una opa sobre el 100%, con Sidenor como empresa escaparate y con el apoyo financiero de la Sepi, que no es otra cosa que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, que gestiona a las empresas públicas españolas. Sin ese dinero, ni el Gobierno Vasco ni Sidenor podrían lleva a cabo la operación. Pese al cambio de control en el fabricante de trenes que se va a producir en el fabricante de trenes, la CNMV no ha expresado en ningún momento su oposición, aunque en la Ley de Opas se recoge como una obligación lanzar una operación de este tipo cuando hay un cambio significativo, como es este el caso, en el accionariado de la empresa.

Se ha referido así, a preguntas de los periodistas, a la apertura por parte de la Audiencia Nacional a Jainaga, y a otros dos directivos de la misma, de una investigación por contrabando y participación por complicidad en un delito de lesa humanidad o genocidio por vender acero a la compañía Israel Military Industries (IMSI), fabricante de armas, tanto pesadas como ligeras.

Sidenor es el socio industrial elegido por el Gobierno Vasco para hacerse con el control de Talgo comprando menos del 30% y sin lanzar opa

Preguntada por si esta investigación puede poner en riesgo la venta de Talgo, un proceso donde aparece Sidenor como supuesto socio industrial que cuenta con la participación del Gobierno Vasco, de BBK y Vital, entre otros inversores, Ubarretxena ha respondido que esta operación «sigue adelante».

Ha explicado que el Gobierno Vasco, nada más conocer la investigación de la Audiencia Nacional, se puso en contacto con Jainaga para pedirle explicaciones y él se ha mostrado dispuesto a darlas, por lo que espera que se den «en breve».

Ubarretxena ha expresado el respeto del Gobierno Vasco al proceso abierto por la Audiencia Nacional y ha pedido que no se hagan «juicios paralelos».

«Vamos a ser exigentes, pero también cautelosos», ha remarcado tras defender la presunción de inocencia de Jainaga.