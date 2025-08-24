El Grupo ACS revalida su liderazgo como mayor contratista internacional

La publicación especializada Engineering News-Record (ENR) ha vuelto a destacar al Grupo ACS en lo más alto de su prestigioso ranking anual TOP 250 International Contractors, consolidando a la compañía como el mayor contratista internacional del mundo. Este reconocimiento, considerado el más influyente en el ámbito de la construcción, premia refleja la visión estratégica, diversificación geográfica y capacidad de adaptación que caracterizan al Grupo ACS.

Impulsado por los proyectos de nueva generación, entre los que destacan especialmente los data centers, así como los sectores de defensa, sanidad, minerales críticos, transición energética o movilidad sostenible, el Grupo ACS alcanzó en 2024 unos ingresos internacionales superiores a los 46.000 millones de dólares. El 91% de las ventas del Grupo procede de los mercados internacionales. Por regiones, el Grupo ACS ocupa la primera posición en Estados Unidos y Asia/Oceanía.

Este reconocimiento refleja la calidad, la excelencia y la dedicación de los más de 157.000 profesionales que forman el Grupo ACS. Es, además, una muestra de la sólida estrategia internacional e integrada de la compañía, basada en una presencia diversificada en los principales mercados del mundo a través de sus filiales HOCHTIEF, Turner, CIMIC, Dragados, FlatironDragados y ACS Infra / Iridium.

Entre los proyectos emblemáticos de 2024 destaca la construcción del mayor data center de Meta en el mundo, ubicado en Louisiana (EE.UU.) y ejecutado por Turner. Este proyecto, al igual que muchos otros, simboliza la capacidad de ACS para liderar los sectores de futuro y acompañar a sus socios estratégicos en los retos de la nueva economía digital.