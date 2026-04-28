De izq. a dcha.: Gianni Vittorio Armani, consejero delegado de Endesa, Flavio Cattaneo, CEO del Grupo Enel, y José Bogas, consejero externo de Endesa.

El italiano Gianni Vittorio Armani sucederá a Bogas como CEO de Endesa

El italiano Gianni Vittorio Armani, hasta ahora director de Enel Grids and Innovation, será el nuevo consejero delegado de Endesa en sustitución de José Bogas, que deja el cargo después de doce años tras la junta general de accionistas del próximo martes 28 de abril.

En una comunicación remitida este martes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Endesa ha informado de la elección como nuevo consejero de Armani, un nombre que ya sonaba como principal favorito para ocupar el puesto de Bogas y del que los mercados valoran su perfil técnico y no político.

Bogas continuará en Endesa como en calidad de consejero otro externo, no ejecutivo

Bogas, por su parte, continuará en la eléctrica -propiedad en un 70 % del grupo italiano Enel- en calidad de consejero otro externo, no ejecutivo, con el objetivo de garantizar una transición ordenada y aprovechar su conocimiento y experiencia en la compañía, a la que lleva vinculado más de cuatro décadas.

Licenciado en ingeniería eléctrica por La Sapienza de Roma y MBA por el MIT de Boston, Armani quedó nombrado director global de Enel Grids and Innovation en julio de 2023, donde lideró el desarrollo estratégico, la innovación y el fortalecimiento de las redes de distribución eléctrica.

En paralelo, el italiano entró en el consejo de Endesa en calidad de consejero externo dominical en representación de Enel. Además, desde diciembre de 2024 es presidente de Elettricità Futura, la principal asociación del sector eléctrico italiano.

Antes de Enel, desde 2021 ejerció como consejero delegado y director general de Iren SpA, un ‘holding’ cotizado que gestiona servicios públicos esenciales.

Entre 2015 y 2018 ejerció de presidente y consejero delegado de Anas SpA, empresa responsable de la construcción, mantenimiento y gestión de la red nacional de carreteras y autopistas italianas que lideró hasta su incorporación al grupo Ferrovie dello Stato.