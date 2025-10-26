Aitor Esteban (d), presidente del PNV, asegura que "a todos los agentes implicados, que esto no tiene nada -Sidenor y su venta de acero a Israel para fabricar armas- que ver con Talgo, una operación que es muy importante para Euskadi, que debe cerrarse este mes, tal y como estaba previsto". El Gobierno vasco del PNV-PSOE tomará el control de Talgo con menos del 30% del capital, sin lanzar opa y gracias al apoyo financiero de la Sepi por orden de Pedro Sánchez.

El PNV sale en defensa de Sidenor y afirma que la compra de Talgo tiene que cerrarse este mes

El presidente del PNV, Aitor Esteban, ha señalado que no se debe prejuzgar al presidente de Sidenor, José Antonio Jainaga, y ha remarcado que la investigación de la Audiencia Nacional «no tiene nada que ver con la operación Talgo, que debe cerrarse este mes, tal y como estaba previsto». Sidenor es la empresa escaparate del Gobierno vasco de PNV-PSOE, que comprando menos del 30% de Talgo para sortear una opa, quiere hacerse, con el apoyo financiero de la Sepi, con el control del fabricante español de trenes, con sede en Las Rozas, Madrid.

Esteban ha participado este sábado en una reunión de la Ejecutiva de su partido en el País Vasco francés celebrada en la localidad de Hélette, en la que se han dado cita diferentes candidatos y afiliados de la formación nacionalista de cara a las elecciones municipales francesas del próximo mes de marzo, ha informado el PNV en un comunicado.

Ha señalado que no deben hacerse juicios de valor antes de que las circunstancias hayan sido «aclaradas, detalladas y juzgadas».

«Hay una acusación y la empresa tendrá cosas que decir y si verdaderamente tiene base o no», ha remarcado.

«Pero también quiero decir algo muy claro a todos los agentes implicados, que esto no tiene nada que ver con Talgo, una operación que es muy importante para Euskadi, que debe cerrarse este mes, tal y como estaba previsto», ha detallado.

Sidenor, investigada por la Audiencia Nacional por vender acero a Israel para fabricas armas, es la empresa escaparate del Gobierno vasco de PNV-PSOE, que comprando menos del 30% de Talgo para sortear una opa, quiere hacerse, con el apoyo financiero de la Sepi, con el control del fabricante español de trenes, con sede en Las Rozas, Madrid

El presidente del PNV ha respondido así al preguntarle por la investigación del juez de la Audiencia Nacional Francisco de Jorge por contrabando y participación por complicidad en un delito de lesa humanidad o genocidio a Jainaga y a otros dos directivos de Sidenor por vender acero a la compañía Israel Military Industries (IMSI), fabricante de armas, tanto pesadas como ligeras.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el lehendakari del País Vasco, Imanol Pradales, mantuvieron una reunión en la Moncloa el pasado 15 de julio donde el PNV accedió a mirar para otro lado en la corrupción que asfixia al presidente del Gobierno a cambio de numerosas prebendas, entre ellas la entrada de la Sepi en Talgo para hacerse junto a Sidenor con el fabricante de trenes.

Talgo, el escaparate de Sidenor y el control del Gobierno vasco de PNV-PSOE gracias al apoyo financiero de la Sepi

Jainaga, empresario del País Vasco ligado al nacionalismo vasco de amplia trayectoria en el sector industrial, entró, como socio industrial, en la operación diseñada por el Gobierno vasco de cambio de control del capital de Talgo, en la que es indispensable el dinero que pondrá sobre la mesa la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI), como agradecimiento de Sánchez al apoyo del PNV al Ejecutivo de PSOE-Sumar, pese a todas la corrupción que rodea el ámbito familiar y político del líder socialistas, sin el olvidar su bloqueo parlamentario, sin Presupuestos Generales desde 2023.

La sociedad estatal entrará mediante una ampliación de capital que le llevará a controlar el 7,8 % de la compañía y a través de la suscripción de una emisión de obligaciones convertibles en acciones por 30 millones, con lo que su aportación total sumará los 75 millones.

Además, Talgo emitirá obligaciones convertibles en acciones por otros 75 millones, que suscribirán un grupo de inversores vascos: Ekarpen (en el que participan el Gobierno Vasco, Kutxabank, las diputaciones forales y Mondragón), el grupo Clerbil, del presidente de Sidenor, José Antonio Jainaga; y las fundaciones de las cajas BBK y Vital.

Esta nueva estructura de capital despejará el camino para concluir la compra del 29,8 % de Talgo por parte de este consorcio vasco liderado por Jainaga.

Se da la circunstancia de que el Gobierno vasco de PSOE-PNV también es accionista de CAF, fabricante de trenes señalado por la ONU como empresa colaboracionistas del Gobierno israelí, considerado por el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, como «genocida».