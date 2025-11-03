Central nuclear de Almaraz, controlada por Endesa, Iberdrola y Naturgy, que pese a una fuerte oposición contra su cierre, el Gobierno sigue con sus planes de clausura.

El PP mete la prórroga de Almaraz en una enmienda a la Ley de Movilidad

La Comisión de Transportes del Senado ha dado este lunes luz verde al proyecto de Ley de Movilidad Sostenible con la incorporación de 85 enmiendas del PP, entre ellas una que suprime la «fecha de cese definitivo» de las centrales nucleares de Almaraz (unidades I y II), Ascó I y Cofrentes.

Aunque el Gobierno vetó esa enmienda y el PSOE ha vuelto a recalcar hoy en la comisión que «no guarda relación con el objeto de la ley», los populares sostienen que es «absolutamente congruente».

«Si estamos hablando de una movilidad sostenible amparada fundamentalmente en la electrificación de flotas y resulta que no hay puntos de recarga ni posibilidad porque tenemos una saturación de la red de más el 80 % y proponemos suprimir el 20 % de la aportación de potencia, más congruencia me parece imposible», ha dicho a EFE el senador del PP y ponente de la ley Juan José Sanz.

El dictamen del Senado sobre la ley de movilidad, que ha salido adelante en la comisión con los únicos votos a favor del PP, será previsiblemente aprobado el próximo miércoles por el pleno de esta cámara -en la que el grupo popular tiene mayoría absoluta-, tras lo cual volverá al Congreso, que deberá refrendarlo.

El Ministerio de Transición Ecológica tramita la petición formal que han presentado las propietarias de Almaraz

En el Congreso, si el PP consigue el apoyo de Vox y Junts, podría sacar adelante dicha enmienda, al mismo tiempo que el Ministerio de Transición Ecológica tramita la petición formal que han presentado las eléctricas propietarias de Almaraz -Iberdrola, Endesa y Naturgy- para alargar la vida útil de la central extremeña.

Aunque Junts votó en el Congreso a favor de esta ley, consensuada por el PSOE y sus socios, también permitió con su abstención que se aprobara hace unos meses en esa cámara una proposición de ley del PP, que también apoyó Vox, en favor de prorrogar la vida útil de las nucleares.

Durante el debate de este lunes, el senador de Junts Joan Bagué ha afirmado que «sin presentar presupuestos el Gobierno carece de autoridad legal y moral para ejercer vetos» a ninguna enmienda.

También ha destacado que, después de un año y nueve meses tramitándose en el Congreso, el Senado va a tramitar este proyecto de ley en diez días, «bajo amenaza de pérdida de subvenciones europeas».

La aprobación de la Ley de Movilidad sostenible, considerada imprescindible para modernizar la movilidad y luchar contra el cambio climático, es un compromiso con la Comisión Europea del que depende la llegada a España de 10.000 millones de euros de fondos europeos.