Ángel Escribano, presidente de Indra, y máximo accionista de Escribano Mechanical & Engineering (EM&E) junto con su hermano Javier.

El presidente de Indra está ‘abierto’ a valorar alternativas a la fusión con Escribano

El presidente de Indra, Ángel Escribano, «está abierto» a valorar otras opciones de operación con Escribano Mechanical & Engineering (EM&E) después de que se le hayan planteado varias alternativas a la fusión, según han dicho este jueves a EFE fuentes conocedoras del asunto.

Ángel Escribano está estudiando las opciones que se le han planteado para una posible operación entre Indra y su empresa, de la que es propietario junto con su hermano Javier, y está «abierto» a valorarlas, han asegurado las fuentes.

De momento, se ha celebrado una «primera reunión» entre Ángel Escribano y el consejero delegado, José Vicente de los Mozos, una sesión cuyo contenido no ha trascendido pero con la que se pretende avanzar en la operación.

De los Mozos recibió en enero la autorización por parte del Consejo de Indra para negociar la estructura de una eventual operación con EM&E, después del acuerdo de éste órgano que aprobó por unanimidad que ese movimiento «tenía encaje» con la estrategia del grupo.

En las reuniones del Consejo sobre esta operación, no participan ni Ángel, ni su hermano Javier, que es consejero dominical de Indra, dado que están afectados por un conflicto de interés.

La fórmula de operación se sigue estudiando y, según informaciones que se publican en prensa, se habla de hasta seis opciones.

Consejo el 25 de febrero

El próximo 25 de febrero, Indra tiene previsto celebrar un consejo de administración, según han informado a EFE fuentes conocedoras, para analizar los resultados de 2025 y no se descarta que entonces se pueda volver a hablar de esta operación, aunque el orden del día es secreto.

El acuerdo «no se va a cerrar de una semana para otra», han apuntado fuentes conocedoras, que sí contemplan que se pueda cumplir el calendario previsto, en el sentido de alcanzar un acuerdo en marzo o abril, pero no lo dan por seguro.

De momento se está «empezando» a hablar del tema «mollar» que es la «fórmula de la operación y la valoración de la misma».

Acuerdo de la Junta

En caso de pacto, éste requerirá que sea aprobado por la junta de accionistas de la compañía, donde la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) tiene más de un 28 % y Escribano más de un 14 %.

Sapa Placencia es el tercer accionista con más de un 7 %, y el fondo Amber, controlado por el presidente de Prisa, Joseph Oughourlian, el cuarto, con un 5 %.

Hasta ahora, el único que públicamente ha mostrado el apoyo a la operación es Oughourlian, que lo hizo hace unos meses y que se acaba de desprender de un 2 % de las acciones.

Desde SEPI no han querido hacer comentarios al ser preguntados por EFE.

La semana pasada trascendió la posibilidad de que SEPI forzara el cese de Escribano como presidente de Indra, aunque fuentes cercanas al grupo público negaron que esa opción estuviera sobre la mesa.

Sin embargo, Escribano sí se citó en Moncloa y él mismo lo comentó a su regreso a Indra, según una fuente.

Escribano negó que se le hubiera pedido la dimisión e Indra informó de que seguía el análisis de una potencial operación con EM&E y que el equipo directivo se mantenía.

En el Consejo se mantiene la vacante de Mónica Espinosa, que iba a ratificarse como consejera por la junta de accionistas, pero que renunció a ello después de que Endesa no le autorizara acceder al puesto por incompatibilidad con su prejubilación. De momento, no está en la mesa el nombre de su sustituto.