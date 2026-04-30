Indra afirma que no tiene nada que decidir sobre EM&E y que lo único que puede hacer es esperar

El consejero delegado de Indra, José Vicente de los Mozos, ha afirmado que la tecnológica no tiene «nada que decidir» sobre la operación con Escribano Mechanical and Engineering (EM&E), ya que fueron sus responsables los que decidieron retirarse de la misma y que lo «único» que puede hacer es esperar.

De los Mozos se ha referido este jueves, en la conferencia con analistas durante la presentación de resultados del primer trimestre del año de la multinacional española, a la operación que se negociaba con EM&E -propiedad del expresidente de Indra Ángel Escribano y de su hermano Javier- y que se suspendió después de que estos últimos decidieran retirarse del proyecto.

«Los que se han retirado de la operación» son ellos, ha recordado y añadido: «Cuando dos empresas están en negociación y una se retira (….), lo único que puedo decir es nada: esperar y el día que ellos tomen la decisión, lo estudiaremos».

De los Mozos se ha referido a la operación que se negociaba entre Indra y EM&E, que se suspendió después de que estos últimos decidieran retirarse del proyecto, ya que consideraban que no se daban las condiciones para ello.

Simón, con experiencia internacional y de gobernanza

Los hermanos Escribano se retiraron después de que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), que tiene un 28 % de Indra, pidiera resolver el «conflicto de interés» que existía en este proyecto.

A continuación, los Escribano, que tienen algo más del 14 % de Indra, optaron por retirarse de la operación al entender que no se daban las circunstancias para ello.

De los Mozos ha afirmado sobre este asunto: «Si a día de hoy han considerado que no es el momento (de realizar la operación), yo no tengo nada que decidir y respeto su decisión».

Preguntado sobre el relevo del presidente Ángel Escribano por Ángel Simón, ha apuntado que se ha pasado de un presidente ejecutivo (el primero), que «impulsó mucho la aceleración industrial» de Indra, a uno con gran experiencia internacional y de gobernanza (el segundo), y cuya «visión» será «importante» al igual que la del consejo.

«Encantado» de seguir en Indra si lo decide la Junta de Accionistas

Sobre su futuro en la compañía, ha afirmado que su compromiso es total con Indra y que si el Consejo de Administración y la Junta de Accionistas lo deciden estará «encantado» de seguir trabajando en la compañía, porque el proyecto de esta compañía es uno de los más activos en el país.

El mandato de De los Mozos concluye este año y la Junta de Accionistas del día 25 de junio deberá decidir sobre ello.

De los Mozos ha pasado a ser el primer ejecutivo de Indra, tras la dimisión de Escribano, que tenía funciones ejecutivas, a diferencia de Ángel Simón, que no las tiene.

Las adquisiciones son «como cuando vas a cazar»

De los Mozos ha sido preguntado por las operaciones de fusión y adquisición que se contemplan en la compañía y ha dicho que «esto es como cuando vas a cazar, si te aparece un buen animal de caza mayor no lo vamos a desaprovechar», pero antes de ir «no sabes si vuelves con nada, con una perdiz…».

Ha afirmado que Indra no va a «comprar por comprar» empresas y si lo hace es porque la adquisición le aporta «capacidades» que la tecnológica no tenga, «sinergias» o la posibilidad de «abrir mercados».

Además, no ha descartado alianzas con otras empresas, si dicha operación le posiciona como un referente en el sector. «Todo está abierto y depende de las oportunidades».