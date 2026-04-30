Amundi impulsa un megafondo de bonos verdes de hasta 3.000 millones

La gestora Amundi refuerza su estrategia en inversión sostenible con su participación en el lanzamiento del Global Green Bond Initiative Fund (GGBI), uno de los mayores vehículos de financiación combinada a nivel global enfocado en proyectos climáticos y medioambientales. La iniciativa, presentada en Bruselas y alineada con la estrategia Global Gateway de la Unión Europea, tiene como objetivo canalizar capital hacia mercados emergentes y economías en desarrollo.

El fondo aspira a alcanzar un tamaño de hasta 3.000 millones de euros. Su estructura prevé movilizar alrededor de 1.000 millones procedentes de bancos multilaterales e instituciones públicas, con el fin de atraer otros 2.000 millones adicionales de inversores privados. El vehículo actuará como inversor ancla en emisiones primarias de bonos verdes, favoreciendo así el efecto multiplicador sobre el capital privado.

Amundi asumirá el papel de gestora del fondo, que contará además con una garantía EFSD+ de la Comisión Europea para reforzar su perfil de riesgo. El consorcio incluye a instituciones como el Banco Europeo de Inversiones, el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, KfW o el Instituto de Crédito Oficial, entre otros.

Esta arquitectura público-privada busca acelerar la financiación de proyectos sostenibles a gran escala, reforzando el papel de Europa como motor en la movilización de capital hacia la transición climática a nivel global.