Carolina Roca renueva su presidencia en ASPRIMA e inicia su segundo mandato

La Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Socios de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid (ASPRIMA) ha reelegido a Carolina Roca como presidenta de la institución para un nuevo mandato de cuatro años. Carolina continuará al frente de la asociación hasta 2030, tras cumplir su primera legislatura iniciada en julio de 2022. La nueva Junta Rectora que acompañará a Carolina Roca está compuesta por Fernando Moliner como vicepresidente, Leonardo Sánchez-Heredero como tesorero y Jorge Ginés como secretario general.

Carolina Roca ha declarado tras su reelección que “afrontamos una nueva etapa con la misma ilusión, empuje y responsabilidad con la que hemos trabajado estos últimos años. El gran reto ahora es conseguir que los importantes cambios normativos aprobados bajen a tierra, se implementen de forma efectiva en los ayuntamientos y se traduzcan en más suelo disponible, más vivienda protegida y más oferta residencial para responder al problema de acceso a la vivienda. Desde ASPRIMA seguiremos trabajando junto a las administraciones, con nuestras comisiones y asociados, para que Madrid pueda avanzar con seguridad jurídica, agilidad administrativa y colaboración público-privada”.

La Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Socios, celebrada bajo el lema Juntos, liderando el futuro de la vivienda en Madrid, ha contado con la asistencia de Carlos Novillo, consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, y con la presencia, en el acto de clausura, de Jorge Rodrigo, consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid.

Jorge Rodrigo, consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, ha afirmado en su intervención que el trabajo realizado por Carolina Roca y su equipo ha logrado la colaboración entre la administración y promotores, y ha destacado la importancia de la unidad y la libertad para construir e intervenir. “Gracias a esta colaboración público-privada, estamos logrando que Madrid prospere y siga siendo el motor económico de España”.

El primer mandato de Carolina Roca ha estado marcado por la defensa del incremento de la oferta como principal vía para mejorar el acceso a la vivienda, sobre todo, entre los jóvenes. ASPRIMA ha consolidado su papel como interlocutor del sector ante las administraciones públicas y ha participado activamente en la elaboración de propuestas orientadas a mejorar y facilitar la aplicación de los importantes cambios normativos que se llevan a cabo, como la Ley 11/2022, la Ley 3/2024 de cambio de usos o la creación de la Aceleradora Urbanística. La asociación también ha impulsado instrumentos como el Plan Vive o el Plan SUMA Vivienda, iniciativas de la Comunidad de Madrid, ha desarrollado herramientas de análisis como LandCAM y ha reforzado la proyección internacional del sector en foros como MIPIM.

La Asamblea ha aprobado asimismo la renovación parcial de la Junta Rectora de ASPRIMA, que continuará presidida por Carolina Roca. El órgano de gobierno de la Asociación estará integrado por Fernando Moliner, Leonardo Sánchez-Heredero, Ana Hernández, María Águeda Uña, Mariam Martín, Guillermo San Román, Francisco Javier Pérez, Borja García-Egotxeaga, Rafael González-Cobos, Agustín Clemente y Juan José Cercadillo, junto a las nuevas incorporaciones de Daniel Cuervo, Rosa Gallego, Isabel Pelegrí y Jaime González. La Asociación agradece especialmente la labor desarrollada por David Martínez Montero, Mikel Echavarren, Santos Montoro Zulueta y Teresa Marzo Peligero, que dejan la Junta Rectora tras una etapa de dedicación y compromiso con el sector.

Fotografía grupal de izquierda a derecha: Miguel Garrido de la Cierva, presidente de CEIM Confederación Empresarial de Madrid-CEOE; José María García Gómez, Viceconsejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid; Jorge Rodrigo, consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid; Carolina Roca, presidenta de ASPRIMA; Carlos Novillo Piris, consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid; Fernando Moliner, Vicepresidente de ASPRIMA; y Rafael García González, viceconsejero de Medio Ambiente, Agricultura y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid.