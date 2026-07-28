Ocho de cada diez impagos del alquiler se resuelven sin acudir a los tribunales

El 81,9% de los impagos del alquiler registrados en España durante el segundo trimestre de 2026 se resolvieron mediante acuerdo o entrega voluntaria del inmueble, mientras que el 18,1% restante requirió un procedimiento judicial. Así lo refleja el último informe trimestral elaborado por Sociedad Española de Alquiler Garantizado (SEAG) relativo al segundo trimestre del año. Las cifras sitúan el importe medio de la deuda impagada de un alquiler en España en 3.022 euros y el tiempo medio para recuperar una vivienda en 380 días (unos 12 meses y medio) desde el primer impago.

Las diferencias entre comunidades autónomas fueron especialmente significativas tanto en el importe de la deuda como en los tiempos de recuperación de los inmuebles. En cuanto a la deuda media por impago, la Comunidad de Madrid registró la cifra más elevada, con 671,64 euros, seguida de Andalucía (656,94 euros), la Comunidad Valenciana (642,74 euros), Castilla y León (626,79 euros) y La Rioja (603,33 euros). En el extremo contrario se situaron Baleares (286,93 euros), Canarias (349,29 euros), Castilla-La Mancha (349,69 euros), Asturias (395,23 euros) y Aragón (461,55 euros).

Los mayores plazos para recuperar un inmueble tras el primer impago se registraron en la Comunidad Valenciana, con una media de 264,6 días (8,7 meses), seguida de Andalucía (248,3 días; 8,2 meses), Aragón (244,3 días; 8,0 meses), Cantabria (240,8 días; 7,9 meses) y Asturias (232,0 días; 7,6 meses). En el lado opuesto, Murcia presentó el periodo medio más reducido, con 14,1 días (0,5 meses), por delante de Baleares (41,0 días; 1,3 meses), Galicia (55,8 días; 1,8 meses), Canarias (92,0 días; 3,0 meses) y Castilla y León (92,0 días; 3,0 meses).

«La resolución amistosa continúa siendo la vía más eficaz para afrontar un impago del alquiler. Los datos demuestran que una actuación temprana y una gestión profesional permiten alcanzar acuerdos en la inmensa mayoría de los casos, evitando procedimientos judiciales largos, reduciendo el crecimiento de la deuda y agilizando la recuperación del inmueble», afirma Pedro Bretón, CEO de SEAG.

El análisis trimestral de SEAG confirma que la gestión especializada del impago sigue favoreciendo la resolución extrajudicial de los conflictos en el mercado del alquiler. Al mismo tiempo, el estudio pone de manifiesto que persisten importantes diferencias territoriales tanto en el importe de las deudas como en los tiempos necesarios para recuperar un inmueble, lo que evidencia la necesidad de seguir impulsando mecanismos que aporten mayor agilidad y seguridad al mercado del alquiler.