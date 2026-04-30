Neuberger Berman y SMBC impulsan la deuda privada en Japón con una nueva joint venture

La gestora Neuberger Berman ha dado un paso estratégico en el mercado japonés mediante la creación de una joint venture junto a Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC), con la que busca transformar el modelo de financiación corporativa en el país.

El acuerdo de Neuberger Berman contempla el lanzamiento del primer programa centrado en fondos de deuda privada doméstica en Japón, con el objetivo de ampliar las fuentes de financiación disponibles y acompañar el crecimiento del mercado de adquisiciones.

La nueva sociedad actuará como plataforma de gestión en Japón, encargándose de estructurar y administrar fondos de deuda privada enfocados en préstamos sénior para operaciones de adquisiciones apalancadas. Este planteamiento introduce una vía alternativa frente al crédito bancario tradicional y abre el acceso a este mercado tanto a inversores locales como internacionales.

La iniciativa se enmarca en una tendencia global que empieza a ganar tracción en Japón, donde históricamente el sistema financiero ha estado dominado por la banca. El auge del private equity y la creciente demanda de estructuras de financiación más flexibles están favoreciendo el desarrollo de estrategias de direct lending en el país.