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Vista del cartel de JPMorgan Chase en una de sus sedes en Nueva York, Estados Unidos./EFE

JPMorgan impulsa la formación en energías renovables

JPMorgan Chase refuerza su estrategia de impacto social en Europa con el lanzamiento de un programa destinado a reducir el déficit de talento en sectores clave de la transición energética. La iniciativa se desplegará en España, Francia y Alemania, con un enfoque claro en la mejora de la empleabilidad a través de formación especializada y adaptada a las necesidades reales del mercado.

El banco destinará 1,85 millones de euros durante los próximos dos años al programa Energy Transition Talent Accelerator, desarrollado junto al InnoEnergy a través de su Skills Institute. El objetivo se centra en capacitar a 1.500 personas desempleadas en perfiles técnicos relacionados con la operación y mantenimiento de instalaciones solares, así como en tecnologías de baterías e infraestructuras de red.

El programa se articula en torno a un modelo de formación intensiva de 12 semanas que combina aprendizaje online, talleres prácticos y orientación laboral. Además, cuenta con la participación de más de 100 empresas, que colaboran en el diseño de los contenidos, la certificación de competencias y la inserción laboral de los participantes, reforzando así su empleabilidad efectiva.

Esta iniciativa responde a una necesidad estructural del mercado europeo. La transición energética está generando una fuerte demanda de perfiles cualificados, y solo en España se estima la creación de hasta 560.000 empleos hasta 2030 en este ámbito.

Desde la entidad subrayan el doble impacto del programa: facilitar el acceso al empleo de colectivos con mayores dificultades y, al mismo tiempo, contribuir al desarrollo sostenible del sistema energético europeo mediante la formación de talento especializado.

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