Meridia vende por 50 millones una cartera logística de 30.000 m2 en Barcelona

La gestora de inversión Meridia ha cerrado la venta por 50 millones de euros del ‘Proyecto Jupiter’, una cartera logística ubicada en Barcelona de aproximadamente 30.000 metros cuadrados, en el marco de una estrategia de «desinversión orientada a crear oportunidad de inversión logística».

Según ha informado la compañía en un comunicado, la cartera está integrada por dos activos ubicados en los municipios de Granollers y Barberà del Vallès, en la provincia de Barcelona.

El primero activo corresponde a una nave logística de unos 11.300 metros cuadrados, mientras que el segundo es una plataforma de aproximadamente 17.600 metros cuadrados.

La venta de ‘Proyecto Jupiter’ sigue a la reciente liquidación de un edificio de oficinas en Madrid y dos edificios de oficinas en Barcelona, ha detallado Meridia.