BlackRock lanza nuevos ETF para invertir en Europa según el origen real de los ingresos

BlackRock ha presentado cuatro nuevos ETF de iShares ligados a los índices STOXX Focus, con el objetivo de ofrecer una exposición más precisa al crecimiento en Reino Unido y Europa. La propuesta introduce un enfoque innovador basado en la procedencia de los ingresos de las compañías, en lugar de su mera ubicación geográfica.

La estrategia se estructura en dos grandes bloques. Por un lado, la categoría Domestic Focus incluye empresas que obtienen al menos el 50% de sus ingresos dentro de su región de origen. Por otro, Foreign Focus agrupa aquellas compañías cuya facturación procede mayoritariamente de mercados internacionales. Esta diferenciación permite a los inversores ajustar mejor sus carteras en función de si buscan exposición a la demanda interna o al crecimiento global.

El modelo se apoya en la base de datos GeoRevenue de FactSet, que analiza la distribución geográfica de los ingresos de unas 50.000 empresas en más de 280 regiones. Este enfoque proporciona una imagen más fiel de la exposición económica real frente a los índices tradicionales, que suelen basarse en el lugar de cotización.