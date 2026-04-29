Kutxabank refuerza su liderazgo en gestión de activos

El banco Kutxabank cerró el primer trimestre de 2026 con un resultado neto de 176,7 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 18,7% respecto al mismo periodo del año anterior, impulsado por el dinamismo comercial y la evolución positiva de sus principales líneas estratégicas.
Durante este periodo, la entidad consolidó su posición como la cuarta gestora del sector en fondos de inversión y se situó como la primera en suscripciones netas. Además, gestiona más de 45.200 millones de euros en recursos fuera de balance, incluyendo fondos de inversión, carteras delegadas y productos de previsión.
El volumen en fondos de inversión creció un 12,8% interanual, alcanzando una cuota de mercado del 7,4%. Por su parte, las aportaciones a planes de pensiones individuales aumentaron un 6,1%.
Asimismo, Kutxabank mantiene su liderazgo en patrimonio gestionado en EPSV, con una cuota del 47%, reforzando su posicionamiento en el ámbito del ahorro previsional.