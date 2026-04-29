Renta 4 Banco dispara su beneficio un 43% y eleva su patrimonio gestionado

Renta 4 Banco ha cerrado el primer trimestre del ejercicio con un beneficio neto atribuido de 12,6 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 43,4% respecto a los 8,8 millones registrados en el mismo periodo del año anterior.

El patrimonio de clientes en activos bajo gestión —incluyendo fondos de inversión, capital riesgo, instituciones de inversión libre, SICAVs, SCRs, SILs y planes de pensiones— alcanza los 17.830 millones de euros, con un incremento de 2.635 millones interanuales.

Por segmentos, el patrimonio gestionado en fondos de inversión, FILs y FCRs se sitúa en 6.155 millones de euros, lo que representa un aumento de 926 millones respecto a 2025. En SICAVs, SILs y SCRs se alcanzan los 1.620 millones, mientras que los fondos de pensiones suman 4.824 millones de euros.

En cuanto a la comercialización de productos de terceros, el volumen en fondos de otras gestoras (incluyendo FCRs y SCRs) asciende a 5.231 millones de euros en el trimestre, lo que implica un incremento de patrimonio de 942 millones, un 22% más que en el mismo periodo del ejercicio anterior.

La entidad mantiene además un crecimiento sostenido en su base de clientes, con un total de 149.571 cuentas en su red propia, frente a las 139.128 registradas un año antes, reforzando así su cuota de mercado.