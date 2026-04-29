Diaphanum Real Estate ficha a Pedro Cortina para impulsar su desarrollo de negocio

Diaphanum Real Estate continúa reforzando su estructura en plena fase de expansión con la incorporación de Pedro Cortina Chapartegui como responsable de desarrollo de negocio.

Desde esta posición en Diaphanum, Cortina se encargará de identificar nuevas oportunidades de inversión y captar capital para las distintas operaciones de la firma, abarcando todo el proceso, desde la relación con inversores hasta el seguimiento de los proyectos.

El directivo procede de Tavira Capital, donde lideraba la valoración y adquisición de activos inmobiliarios, tanto comerciales como residenciales, en Madrid, gestionando una cartera de más de 40 inmuebles. Anteriormente, desarrolló su carrera como analista financiero e inmobiliario y cuenta con formación en Administración y Dirección de Empresas y Economía por Suffolk University, en Boston.

Este fichaje se produce en un momento de fuerte crecimiento para la compañía, que en poco más de un año ha alcanzado compromisos de inversión cercanos a los 400 millones de euros. Su actividad se ha centrado principalmente en el segmento residencial en Madrid y la Costa del Sol, así como en oficinas y retail, con especial foco en inversores privados.