Las empresas B Corp superan el millón de personas trabajadoras a nivel mundial

El movimiento B Corp ya supera el millón de personas empleadas en empresas B Corp en todo el mundo, un hito que refuerza el avance de un modelo empresarial que sitúa a las personas en el centro de la estrategia corporativa. La cifra coincide con la publicación en España del estudio «Empleos de calidad: Hacia un nuevo estándar laboral», elaborado por B Lab Global y adaptado por B Lab Spain, que analiza cómo las empresas B Corp están redefiniendo la relación entre negocio, talento y competitividad.

El informe concluye que las empresas B Corp aplican más medidas orientadas al bienestar laboral que las empresas convencionales y que estas prácticas se traducen en mayor compromiso interno y mejores resultados empresariales.

Mejores condiciones laborales, promoción interna y satisfacción laboral

El informe destaca el liderazgo de las B Corps en tres dimensiones fundamentales:

Seguridad económica y salarios digno s. El 82% de las B Corps ya paga un salario digno individual al 100% de su plantilla —una remuneración que asegura la cobertura de necesidades básicas como vivienda, alimentación, transporte y salud—, mientras que el 70% extiende este estándar a nivel familiar. Además, estas compañías ofrecen con mayor frecuencia beneficios como flexibilidad horaria, planes de jubilación o permisos para cuidados.

s. El 82% de las B Corps ya paga un salario digno individual al 100% de su plantilla —una remuneración que asegura la cobertura de necesidades básicas como vivienda, alimentación, transporte y salud—, mientras que el 70% extiende este estándar a nivel familiar. Además, estas compañías ofrecen con mayor frecuencia beneficios como flexibilidad horaria, planes de jubilación o permisos para cuidados. Crecimiento profesional y formación . La apuesta por el talento es casi universal en la comunidad B Corp: el 99% de las B Corps ofrece formación a las nuevas incorporaciones y el 96% proporciona programas de capacitación basados en competencias. Estas empresas también duplican la promoción interna frente al tejido empresarial general: el 44% ha ascendido a más del 15% de su plantilla, frente al 23% de las empresas convencionales.

. La apuesta por el talento es casi universal en la comunidad B Corp: el 99% de las B Corps ofrece formación a las nuevas incorporaciones y el 96% proporciona programas de capacitación basados en competencias. Estas empresas también duplican la promoción interna frente al tejido empresarial general: el 44% ha ascendido a más del 15% de su plantilla, frente al 23% de las empresas convencionales. Más satisfacción y participación laboral. Casi la mitad de las B Corps logra que más del 90% de su plantilla se declare satisfecha, frente al 39% de las empresas convencionales. Esto se debe, en parte, a la transparencia interna y a los mecanismos formales de escucha y participación.

Desempeño y buenas prácticas en el mercado español

En España, los datos reflejan un compromiso superior de las B Corps en comparación con la media del mercado. En cuanto a las buenas prácticas laborales, el 70% de las personas empleadas en una B Corp española declara un nivel de satisfacción o compromiso muy alto con su empresa (81%).

La equidad y la transparencia también definen este modelo: 6 de cada 10 B Corps españolas cuentan con representación paritaria entre mujeres y hombres en puestos directivos (57%), frente al 49% de las empresas convencionales. Asimismo, el 59% de las B Corps mantienen un ratio salarial de 1:5 entre el sueldo más bajo y el más alto de la compañía, un estándar que solo cumple el 51% del tejido empresarial total.

Este enfoque impacta directamente en el crecimiento del negocio. Mientras que, según un estudio de ManpowerGroup, solo 1 de cada 3 empresas españolas (33%) tenía previsión de aumentar su plantilla en 2025, 2 de cada 3 B Corps españolas (67%) incrementaron su equipo en más de un 15% en el último año.

Iniciativas empresariales de referencia en España

Como muestra de este compromiso con el empleo de calidad, el estudio destaca múltiples empresas B Corp españolas por sus buenas prácticas en crecimiento profesional, inclusión laboral, participación interna y desarrollo territorial. En el ámbito del desarrollo profesional y estabilidad laboral, BeOneSec, especializada en ciberseguridad, sobresale por sus planes de carrera personalizados en un sector marcado por la alta rotación de talento, lo que ha permitido promocionar a cerca del 60% de su plantilla en el último año. En inclusión social, Proyectos Extraordinarios genera empleo digno para mujeres en situación de vulnerabilidad a través de un modelo que une economía circular e inserción laboral.

La participación interna también gana protagonismo en compañías como Delafruit, empresa del sector alimentario que fomenta canales de escucha activa, formación continua y medidas de conciliación para reforzar el compromiso de sus equipos. En el entorno rural, la compañía láctea Cadí demuestra cómo el cooperativismo puede ser el motor de la prosperidad compartida en el Pirineo catalán, garantizando la continuidad de la actividad ganadera local. Por su parte, Teterum, marca española de té de especialidad, ha convertido la diversidad en eje de su modelo empresarial, creando oportunidades laborales adaptadas para personas con autismo severo.

El impulso del empleo de calidad a través de los Estándares de B Lab

Más allá de las métricas, el movimiento B Corp impulsa una transformación profunda en la gestión del talento y la visión del trabajo a través de los Estándares de B Lab. Estos estándares actúan como una hoja de ruta que permite evaluar, gestionar y mejorar el desempeño de la empresa en áreas como Trabajo Justo o Justicia, Equidad, Diversidad e Inclusión (JEDI).

Estos estándares garantizan que el impulso de empleos dignos no sea una iniciativa aislada, sino un elemento estructural de la estrategia corporativa, promoviendo culturas laborales positivas que aseguren un nivel de vida digno, promuevan la igualdad salarial y contribuyan al bienestar de las personas trabajadoras.