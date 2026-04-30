Indra eleva su beneficio un 28,4% en el primer trimestre

La tecnológica española Indra obtuvo un beneficio neto de 76,1 millones de euros en el primer trimestre del año, un 28,4 % más que el año pasado, como consecuencia de la mejora operativa y tras crecer en ingresos, especialmente en el área de Espacio y Defensa.

Según la información que ha aportado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) este jueves, de enero a marzo facturó 1.334 millones, un 14,6 % más que en el mismo periodo de 2025, en un contexto en el que la compañía ha cambiado de presidente, ahora es Ángel Simón, y en el que ha suspendido el análisis que estaba haciendo para una posible operación con Escribano Mechanical and Engineering (EM&E).

La compañía ha reiterado todos sus objetivos financieros para 2026: más de 7.000 millones en ingresos en moneda local, un ebit mayor que 700 millones y más de 375 millones de flujo de caja libre.

La facturación en el primer trimestre del año creció en todas las divisiones de Indra, especialmente Espacio (89 millones, un 393 % más), tras las adquisiciones de Hispasat e Hisdesat; seguidas de Defensa con un 32,5 % (275 millones); y Tráfico Aéreo (138 millones), un 17,2 %.

Movilidad (80 millones) y Minsait (752 millones), el principal negocio de Indra, crecieron un 1,2 % y un 1,3 %, respectivamente.

El 21 % de sus ingresos provienen de Defensa

El 56 % del negocio de Indra proviene de su división tecnológica de Minsait, el 21 % de Defensa, el 10 % de Tráfico Aéreo, el 7 % del Espacio y el 6 % de Movilidad.

En el área de Defensa, sus ingresos crecieron tanto en España como en Asia Oriente, Medio y África, apoyados sobre todo en la mayor actividad en Programas Especiales de Modernización, Sistemas Terrestres y el área de Vehículos Terrestres, además del avance en Sistemas Navales.

El programa Eurofighter, un proyecto de colaboración europea (Alemania, Reino Unido, Italia, España), mantuvo una evolución positiva, mientras que el Futuro Sistema Aéreo de Combate (FCAS) presentó un descenso frente al comparable del año anterior.

Más de 20.000 millones en pedidos impulsados por Defensa

En cuanto a la cartera de pedidos en el primer trimestre alcanzó los 20.334 millones, tras creer un 154,1 % impulsada principalmente por su área de Defensa (con 11.402 millones, un 279 % más que el año pasado) y por la de Espacio, tras las contribución especialmente de Hispasat y que se situó en 2.868, millones frente a los 198 millones de 2025.

Mientras la contratación neta creció un 55,8 %, hasta los 2.856 millones.

Más de 1.440 millones de flujo de caja libre tras los anticipos por los PEM

Su flujo de caja Libre se situó en 1.444 millones, frente a los 77 millones del año pasado, principalmente impulsado por los anticipos recibidos para los Programas Especiales de Modernización

Con respecto a la deuda neta, el grupo ha terminado en marzo de 2026 con una posición positiva de caja neta, de 855 millones frente a los 129 millones en 2025.

Más de la mitad de los ingresos de Indra, un 53 % le provienen de España, un 21 % de América; un 18 % del resto de Europa; y un 8 % de Asia, Oriente Medio y África.

La plantilla final a cierre de marzo de 2026 estaba formada por 62.689 empleados, lo que ha supuesto un incremento del 3 % en marzo de 2025.