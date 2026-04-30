Sacyr logra un beneficio neto de 38 millones de euros hasta marzo, un 40% más

La empresa Sacyr obtuvo un beneficio neto fue de 38 millones de euros en el primer trimestre de 2026, el 40% más que en el mismo periodo de 2025.

El flujo de caja operativo se situó en 223 millones de euros entre enero y marzo, el 12% más que en el mismo periodo comparable de 2025, una vez deducida la contribución de la caja de los activos vendidos en 2025. El EBITDA procede en el 92% de activos concesionales, en su mayoría sin riesgo de demanda o con mecanismos de mitigación de ese riesgo.

La cifra de negocios alcanzó los 1.116 millones de euros (+5%) y el EBITDA se situó en 327 millones de euros (+9%)

Crecimiento en Canadá

En febrero, Sacyr firmó su primera concesión en Canadá, el Museo de Ciencias de Ontario, que se enmarca en la estrategia de crecimiento en países de habla inglesa. Este proyecto alcanza un importe de contrato de 645 millones de euros y tiene un plazo de concesión de 30 años.

Además, en el mes de abril se ha firmado el contrato de la concesión de la desaladora de Coquimbo (Chile), que requerirá de una inversión de 305 millones de euros.

Incremento del dividendo en efectivo

Sacyr pagó en enero un scrip dividend de una acción nueva por cada 80, o 0,049 euros por derecho. El 90 % de los accionistas optó por cobrar en títulos de Sacyr.

La Junta General de Accionistas de Sacyr, previsiblemente tendrá lugar el 4 de junio en segunda convocatoria, llevará en el Orden del Día la aprobación de dos dividendos en efectivo por un importe total de 0,15 euros, frente a los 0,045 euros en metálico pagados en 2025.

De esos 0,15 euros, 0,10 euros serían pagaderos el próximo mes de julio y otros 0,05 euros, en enero de 2027.

Sacyr avanza de esta manera en el cumplimiento del compromiso adquirido en el Plan Estratégico de repartir, al menos, 225 millones en caja entre 2025 y 2027.

Sacyr cumplió en el primer trimestre con su objetivo de no superar una vez la ratio de deuda neta con recurso entre EBITDA con recurso más distribuciones concesionales de los últimos doce meses. La deuda neta con recurso alcanzó los 289 millones de euros a cierre de marzo.

La compañía refinanció su préstamo sindicado, lo amplió hasta 600 millones de euros (+130 millones de euros), redujo el precio y extendió el vencimiento a 2031, dos años más. Contó con el respaldo de 25 entidades financieras, lo que demuestra la confianza del mercado en la empresa.

Evolución por áreas de negocio

Concesiones

Sacyr Concesiones obtuvo una cifra de negocios de 463 millones de euros, 23% más que en el primer trimestre de 2025.

Los ingresos operativos crecieron el 10% y los de construcción se incrementaron el 58% por las obras de Ruta del Elqui y Hospital Buin Paine (Chile), Hospital de Velindre (Reino Unido), Accesos Asunción (Paraguay), y la autopista Buga-Buenaventura (Colombia).

El EBITDA se situó en 184 millones de euros (+7%), debido a la sólida evolución operativa, a pesar de la salida del perímetro de los activos vendidos en Colombia.

Ingeniería e Infraestructuras

La estrategia de esta línea de negocio pone el foco en el control y reducción de riesgos en proyectos para terceros. Fruto de esta estrategia, el peso de la cartera para Sacyr Concesiones se sitúa ya en el 73%, en línea con lo marcado en el Plan Estratégico 2024-2027.

La cifra de negocios alcanzó los 712 millones de euros (+3%) en el primer trimestre y el EBITDA se situó en 127 millones de euros (+8%). Estos incrementos se deben al avance de los proyectos en Reino Unido, Chile y España.

El margen de EBITDA de la actividad de construcción se situó en el 5%.

La cartera total de Ingeniería e Infraestructuras se situó en la cifra récord de 12.996 millones de euros, con un crecimiento del 4% respecto al cierre de 2025.

En el trimestre Sacyr ha sido seleccionada como una de las constructoras del programa hospitalario del Reino Unido, llamado Hospital 2.0 Alliance (H2A), con un presupuesto de 42.000 millones de euros y un plazo de 12 años.

Además, Sacyr ha firmado una alianza estratégica con la constructora australiana Built para el desarrollo de proyectos en Australia. Ambas empresas son finalistas para la construcción del estadio de Brisbane (que acogerá ceremonias de apertura y clausura en los JJOO 2032) y también adjudicatarias para la construcción del hospital Peel Health Campus en Mandurah.

Agua

Esta línea de actividad también creció de forma destacada y alcanzó una cifra de negocios de 76 millones de euros (+19%) y un EBITDA de 16 millones de euros (+21%).

Este crecimiento a doble dígito se debe al buen desempeño operativo y a las adjudicaciones logradas en los últimos años. En este trimestre, destacan los nuevos contratos en Huelva, Madrid y Tenerife por 84 millones de euros.

En este trimestre, Sacyr Agua ha adquirido Aigües de Esparraguera Vidal, que da servicio a 23.000 habitantes de Esparraguera (Barcelona).

Por último, Sacyr Agua ha cerrado con éxito en abril la financiación de la planta de agua Reúso Salar del Carmen, ubicada en Antofagasta (Chile), por un importe de 460 millones de dólares. El plazo de la concesión es de 35 años.