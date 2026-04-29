Indra lidera un consorcio para desarrollar el primer radar 4D europeo para buques militares

La empresa Indra coordinará un consorcio multinacional que llevará a cabo un programa de I+D para desarrollar el primer radar multibanda 4D de buques militares completamente europeo, con el objetivo de potenciar las capacidades de vigilancia y protección frente a misiles, drones y embarcaciones no tripuladas, entre otras amenazas.

El proyecto, financiado con cargo al programa del Fondo Europeo de Defensa y denominado Shimbad (SHIpborne MultiBand AESA Demonstrator), cuenta con un coste total estimado de 42,5 millones de euros, de los que 29,4 se aportarán por la Comisión, según han informado este martes fuentes de Indra.

En virtud de este programa, se diseñará, fabricará y validará un prototipo de antena de barrido electrónico AESA (Active Electronically Scanned Array en inglés) 4D, capaz de operar simultáneamente en múltiples bandas de frecuencia, una característica que sirve para proporcionar vigilancia aérea, seguimiento de alta precisión y funciones avanzadas de protección electrónica.

María del Mar Pomares, responsable de Desarrollo de Negocio Naval en Cooperaciones UE y OTAN en Indra, ha afirmado que este proyecto configurará lo que será el sensor central de los buques militares europeos del futuro.

El sistema reforzará la capacidad de combate en el litoral y permitirá la detección de objetos de pequeño tamaño a baja cota o en superficie.

El proyecto cuenta con la participación de los principales fabricantes de radares de Europa y con el apoyo de la Armada Española.

Por último, desde el punto de vista industrial, se trata de un proyecto estratégico que reforzará la soberanía tecnológica y autonomía europea en el ámbito naval.