Naturgy tiene abiertos 11 expedientes de la CNMC que podrían acarrear multas de hasta 6 millones

La multinacional energética Naturgy ha detallado este miércoles que tiene abiertos 11 expedientes por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que le pueden acarrear multas por un importe total que oscila entre «los 600.000 y los 6 millones de euros».

Así lo ha detallado en una conferencia con analistas la directora de Control de Gestión de Naturgy, Rita Ruiz de Alda.

La directiva ha subrayado que ninguno de estos expedientes «está relacionado con el apagón» que sufrió España el año pasado y ha añadido que Naturgy está haciendo un «análisis exhaustivo» de todos estos expedientes para dar a la CNMC una «respuesta rigurosa».

Por otra parte, Naturgy sigue pendiente del nuevo marco regulatorio para la distribución de gas en España para los próximos años.

En cuanto a la distribución eléctrica, la compañía dijo hace unos días que UFD, la distribuidora eléctrica del grupo, invertiría un mínimo de 1.218 millones de euros hasta el año 2029 para reforzar y digitalizar su red eléctrica en España.

Asimismo, aseguró que su volumen inversor «podría aumentar notablemente» con la próxima aprobación del real decreto que regula los planes de inversión para las redes de transporte y distribución de energía eléctrica.