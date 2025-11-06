Enagás y Terresis se alían para desarrollar proyectos de descarbonización

Enagás y Terresis Centro de Magnesitas Navarras han firmado un acuerdo de colaboración para desarrollar conjuntamente proyectos para la gestión sostenible de CO2 desde las respectivas áreas de actividad de las dos compañías, con un potencial de reducción de emisiones de CO2 de alrededor de 340.000 toneladas al año.

Terresis Centro de Magnesitas Navarras es una empresa minera dedicada a la extracción, fabricación y comercialización de magnesita y sus derivados, para las industrias siderúrgica, agropecuaria y medioambiental. La compañía desarrollará tecnologías de captura de CO2 desde su fábrica de Zubiri (Navarra) y Enagás estudiará soluciones para su transporte, licuefacción, almacenamiento y carga a barcos en sus terminales de regasificación, para su posterior uso o almacenamiento permanente.

Durante la firma, el Consejero Delegado de Enagás, Arturo Gonzalo, ha destacado que “este acuerdo supone una muestra del compromiso de Enagás para reducir la huella de carbono de industrias de difícil abatimiento en el que avanzamos con un referente minero industrial como Terresis Centro de Magnesitas Navarras”, y ha añadido que, “las sinergias entre las actividades de ambas compañías contribuirán a liderar la innovación y competitividad industrial en la gestión sostenible de CO2 con el desarrollo de una cadena logística completa”.

Enagás y Terresis desarrollarán un análisis de viabilidad técnica, organizativa, financiera, contractual y legal

En palabras del Director General de Terresis Centro de Magnesitas Navarras, Jorge Baños, “la descarbonización de la industria es uno de los mayores retos que se ha vivido en los últimos 150 años. Para avanzar con éxito, es imprescindible establecer alianzas estratégicas como la que hoy firmamos con Enagás, un socio de referencia con el que compartimos la visión de acelerar la transición hacia un modelo industrial sostenible. Colaborar con Enagás en este tipo de proyectos es clave para avanzar hacia una industria descarbonizada y competitiva”.

Según los términos del acuerdo, Enagás y Terresis desarrollarán un análisis de viabilidad técnica, organizativa, financiera, contractual y legal, de la cadena de valor de CO2, así como el diseño de la infraestructura correspondiente. Además, las dos compañías analizarán la posibilidad de participar conjuntamente en procesos de solicitud de financiación.

Reducción de emisiones

La reducción de emisiones de CO2 y su transporte cuenta con un interés creciente en España. En los resultados del proceso de Call For Interest no vinculante de Enagás, presentados en el Segundo Día del Hidrógeno, en enero de 2024, se identificaron un total de 37 compañías interesadas en la captura de CO2, para reducir un total de 10,4 millones de toneladas al año (Mt/a), y 53 empresas interesadas en contar con infraestructuras para su transporte y almacenamiento.