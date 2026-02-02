ENCE mantiene el ERE para 96 trabajadores de la planta de Navia, en Asturias

Celulosas de Asturias (Ceasa), filial del grupo ENCE, mantiene el expediente de regulación de empleo (ERE) planteado para 96 de sus 380 trabajadores en la fábrica de Navia, Asturias, según ha trasladado la dirección al Comité de Empresa.

Ambas partes volverán a sentarse a negociar los días 9 y 11 de febrero y si no hay acuerdo el comité se plantea convocar una huelga indefinida tras los siete días de paros secundados hasta este lunes, ha apuntado a EFE el presidente del órgano de representación sindical, Javier Zardaín.

Coincidiendo con la última de las siete jornadas de huelga y un día después de la multitudinaria manifestación que ayer congregó a miles de personas en Navia, Zardaín ha criticado que la empresa mantenga un ERE de «gran desproporcionalidad» que a su juicio «roza la ilegalidad».

La papelera ENCE tiene previsto despedir a 96 de sus 380 trabajadores en la fábrica de Navia, Asturias

En este sentido, ha subrayado que el expediente de regulación de empleo plantea «cargarse» un tercio de la producción de la fábrica de Navia, que «no arroja pérdidas» y es la «más viable» de las que integran el Grupo ENCE, ha asegurado.

El comité de empresa, que rechaza en ERE, sí aceptaría un ajuste de plantilla basado en prejubilaciones, si bien Zardaín ha apuntado que al tratarse de una plantilla joven apenas una treintena de empleados podrían encajar en esa fórmula.

Sobre el apoyo expresado por el Gobierno del Principado y la multitudinaria manifestación celebrada este domingo en contra del ERE, Zardaín ha dicho que los trabajadores se sienten «muy respaldados» y ha pedido que les «echen una mano».