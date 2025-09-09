Escarrer dejará la presidencia de Exceltur a principios de 2026

El presidente de Exceltur, Gabriel Escarrer, ha dicho este martes que dejará el cargo, que ocupa desde 2019, «probablemente a principios del año próximo», una vez esté consolidado su relevo.

Ha añadido que, por responsabilidad, espera asegurar que el relevo sea «lo más satisfactorio, suave y en una evolución del gran trabajo» del vicepresidente ejecutivo Óscar Perelli y del jefe de estudios de la alianza turística, Carlos Serrano.

Así lo ha asegurado en el acto por el que la Federación Hotelera de Mallorca (FEHM) se ha adherido a la iniciativa de Exceltur ‘Turismo que suma’.

Escarrer ha añadido que «no va a ser nada traumático». «Hay muchos candidatos en Exceltur con talante y gran conocimiento que lo harán igual de bien o mejor que yo», ha afirmado.

El presidente y consejero delegado de Meliá Hotels International asumió en 2019 la presidencia de Exceltur, un cargo que según los estatutos es por dos años, prorrogable otros dos, pero que en su caso se prolongó excepcionalmente por la situación motivada por la pandemia de covid-19. E