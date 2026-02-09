Ángel Escribano, presidente de Indra, y máximo accionista de Escribano Mechanical & Engineering (EM&E) junto con su hermano Javier.

Escribano y GMV se alían para desarrollar sistemas de tiro de obuses y lanzacohetes

GMV y Escribano Mechanical & Engineering (EM&E) se han aliado para el desarrollo tecnológico de los programas de artillería autopropulsada (ATP) y del sistema de lanzacohetes de Alta Movilidad (SILAM), ambos incluidos en los Programas Especiales de Modernización (PEM) del Ministerio de Defensa.

Ambas compañías han firmado un acuerdo de colaboración estratégica, que permitirá optimizar la digitalización de las plataformas de artillería y asegurar que ambos proyectos cuenten con tecnología española, según han informado este lunes en una nota de prensa desde EM&E, la compañía que es propiedad del presidente de Indra, Ángel Escribano, y de su hermano Javier.

EM&E es una compañía que está en negociaciones para adquirirse o fusionarse con Indra, aunque de momento no ha trascendido ningún acuerdo al respecto.

Ambas empresas garantizan, así, no solo la autonomía operativa de las Fuerzas Armadas, sino también la seguridad de suministro y el control total sobre los sistemas críticos, evitando la dependencia externa, ha dicho en la nota la compañía del presidente de Indra.

El objetivo es colaborar en el desarrollo tecnológico de ambos programas, así como futuros proyectos en materia de sistemas de armas y municiones.

Esta alianza, sellada el pasado mes de enero, es «un ejemplo de la visión de EM&E Group de generar un efecto tractor en la industria española», se ha apuntado en la nota.

GMV colaborará en el proyecto de los sistemas de tiro de obuses (ATP) aportando tecnología en sistemas de dirección y control de tiro, así como sus capacidades para la integración con el sistema de mando y control nacional de artillería.

En el caso del sistema lanzacohetes, se responsabilizará también del sistema de dirección y control de tiro del lanzador, así como del módulo de navegación para cohetes guiados.