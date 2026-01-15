Ferrovial vuelve a ser reconocida como una de las mejores empresas para trabajar en España en 2026

Ferrovial ha sido distinguida con la certificación Top Employer 2026, reafirmando su compromiso con la excelencia en la gestión de personas y consolidándose como una de las mejores compañías para desarrollar una carrera profesional en España por cuarto año consecutivo.

Este reconocimiento refleja el avance constante y la consolidación de las iniciativas de Ferrovial en la gestión estratégica de recursos humanos, que abarcan la atracción de profesionales, el desarrollo del talento interno, la equidad, el sentimiento de pertenencia y la satisfacción de los equipos. Según Top Employers Institute, la compañía consolida una estrategia sólida y continuada para impulsar un entorno de trabajo orientado al alto rendimiento, centrado en las personas y en el desarrollo del talento.

El sello de Top Employer se suma a otros reconocimientos que posicionan a Ferrovial como referente en este ámbito, como el distintivo ‘Igualdad en la empresa’ del Ministerio de Igualdad.

En 2025, destacó por segunda vez como Top EX Company, por ser una de las 20 empresas en España más comprometidas con la experiencia del empleado, y fue reconocida como Top Wellbeing Company por tercer año consecutivo, gracias a su programa de salud y bienestar. Adicionalmente, Ferrovial lleva cuatro años entre las 50 compañías destacadas por Intrama por sus buenas prácticas en fomentar una cultura inclusiva.