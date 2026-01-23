Fitur 2026: Especial México

La Feria Internacional del Turismo, Fitur 2026, se consolida una vez más como la mayor plataforma de negocio y conocimiento del sector turístico mundial. Fitur 2026 tienen a México como país socio, con un destacado despliegue en la feria, en un contexto de fuerte crecimiento turístico en el país —con un aumento del 13,9 % entre enero y septiembre de 2025, según datos de Sectur— y con la ambición de avanzar del sexto al quinto lugar entre los destinos más visitados del mundo.

Por ello desde Radio Intereconomía celebramos un programa especial sobre el país azteca. Por los micrófonos de Clase Business han pasado Javier F. Saavedra, Global General Manager de t2ó ONE, Mari Carmen Martínez Villarreal, Secretaria de Turismo del Estado de Nuevo León, Ángeles de Miguel, Presidenta de la CEPYME y Ana Morillo, Corporate Managing Director & Chief Sales Marketing Officer en Palladium Hotel Group.