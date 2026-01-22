Marta Rivera de la Cruz: ‘La Fórmula 1 es la consolidación de Madrid como capital internacional del motor’

La delegada de Turismo, Cultura y Deporte del Ayuntamiento de Madrid, Marta Rivera de la Cruz, ha presentado en Radio Intereconomía la oferta turística de la ciudad en la 46ª edición de FITUR, destacando la diversidad de planes y eventos que marcarán la agenda madrileña en los próximos meses.

Madrid muestra su capacidad como gran capital europea, con eventos deportivos, conciertos, musicales y propuestas culturales pensadas para 2026. Entre ellas, la celebración del Gran Premio de Fórmula 1 en septiembre se presenta como un acontecimiento clave: “La Fórmula 1 es la consolidación de Madrid como capital internacional del motor”, señala Rivera de la Cruz, subrayando la importancia de este evento para la proyección global de la ciudad.

La delegada ha destacado que 2025 se vio un año “extraordinario” para Madrid desde el punto de vista turístico con casi 11 millones de turistas internacionales hasta octubre. Además ha subrayado que “nos importa el turista que deja dinero en la ciudad. El mercado americano se ve como nuestro principal mercado emisor, es un turista que gasta dinero”.

Rivera de la Cruz ha explicado también que “Madrid es mucho más que lo que hay dentro de la M-30”, y que la ciudad sigue apostando por una oferta turística diversa que llegue a todos los rincones.